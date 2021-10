Puigdemont confronta el seu exili amb la taula de negociació pel conflicte polític

L'expresident de la Generalitat i dirigent de Junts, Carles Puigdemont, ha demanat a ERC que la seva situació personal "no formi part de cap agenda de l'anomenada taula de diàleg acordada per ERC i el govern espanyol ni de cap conversa bilateral". "No busquem cap indult anticipat, no és la solució al conflicte", ha afegit en un article d'opinió publicat aquest dijous a El Punt Avui.

"No busquem cap indult anticipat, no és la solució al conflicte"

En l'article, Puigdemont diu que ha estat en els últims anys "molt respectuós" amb les estratègies de defensa que s'han seguit des de l'interior de Catalunya. I demana el mateix respecte cap als que estan a l'exili. "Demano que ningú no parli per nosaltres, que no interfereixin en la nostra estratègia buscant dreceres que no volem. Quatre anys d’exili ens han refermat en la idea que la solució al conflicte entre Catalunya i Espanya és política i és col·lectiva; que no hi ha sortides personals ni solucions a mida de ningú", afegeix. Un respecte que també demana al Govern "per si ha tingut o té la temptació d’incloure aquesta sortida personal en les converses que manté amb el govern espanyol".

"Certament, tornar com a persones lliures, tal com érem quan vam emprendre el camí de l’exili, és una idea que m’acompanya cada dia quan m’aixeco i quan me’n vaig a dormir. Però des d’aleshores hem assumit la defensa d’una institució atacada amb violència pels poders de l’Estat. I jo no tinc el dret d’abandona-la per obtenir a canvi una suposada normalització de la meva vida i viure en un estat que no ha normalitzat la seva democràcia", afirma.



L'expresident diu que pot assumir perfectament des de l'exili una responsabilitat en un "veritable procés de negociació política" amb l'Estat espanyol "sense condicions prèvies i amb tota l’ambició que se li ha de suposar". I que per fer-ho no cal que prèviament li arreglin res.

Sànchez avala l'estratègia contra la taula de negociació

Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha defensat que "el problema no és Carles Puigdemont sinó com exercir l'autodeterminació". En una entrevista a 'Els Matins de TV3" ha coincidit amb Puigdemont que la situació dels exiliats no ha de formar part de la taula de negociació. "Una negociació del conflicte polític no ha de tenir mai sobre la taula situacions personals", ha defensat tot i dir que no li consta que ara aquest tema estigui en les converses. Per a Sànchez, seria una "gran estupidesa" pensar que el conflicte se soluciona amb indults i el retorn dels exiliats. El dirigent de Junts insisteix que no canviarà la proposta de noms per a la delegació a la taula de diàleg i ha posat en dubte el recorregut d'aquest espai.

Sànchez ha defensat que no es va fer l'1-O per buscar una solució personal i ha assenyalat que el camí és una llei d'amnistia i no buscar solucions individuals com poden ser els indults o el retorn dels exiliats. En aquest sentit, ha defensat que aquesta qüestió no es pot posar sobre la taula com un "element de negociació". I s'ha mostrat convençut que els polítics exiliats podran tornar a Catalunya quan els tribunals emplacin la UE a obligar a complir sentències. "A Europa, els tribunals acabaran de donar la raó davant una vulneració sistemàtica per part de l'estat espanyol", ha assegurat.

Pel que fa a la taula de diàleg, ha refermat que el seu partit no canviarà la proposta de noms i ha dit al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que l'acord signat per formar govern inclou reprendre la negociació allà on es va deixar i, en aquest sentit, ha recordat que sota la presidència de Quim Torra es va anar a la taula de diàleg amb una delegació que incloïa membres que no eren de l'executiu. Segons el secretari general de Junts, "no hi ha cap motiu" perquè muti aquest acord escrit.



També ha mostrat els seus dubtes sobre el recorregut de la taula de diàleg ja que, segons diu, no hi ha les condicions. De fet, ha apuntat que el seu naixement ja va ser "estrany" perquè es va crear condicionada a la investidura de Pedro Sánchez.