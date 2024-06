Puigdemont demana a Llarena l'aixecament "immediat" de l'ordre de detenció

La defensa de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentat aquest dimecres un escrit al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena on reclama l'aplicació de la llei d'amnistia i, per tant, "l'aixecament immediat de qualsevol mesura cautelar de naturalesa personal o real que hagi estat adoptada per les accions o omissions compreses en l'àmbit objectiu de la llei".

L'escrit registrat per Gonzalo Boye també nega que es pugui atribuir a l'expresident cap de les exclusions de la llei per "enriquiment personal" o per afectació als interessos financers de la Unió Europea, i per tant reclama que se li apliqui l'amnistia amb ple efecte.

La defensa de Puigdemont respon d'aquesta manera a la petició que el jutge va fer a les parts la setmana passada coincidint amb la publicació de la llei d'amnistia al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Llarena els va demanar que es pronunciessin en un termini de cinc dies que expira aquest dimecres. En un document de 23 pàgines, la defensa de Puigdemont afirma que una lectura "reposada i desapassionada" de la llei d'amnistia permet constatar que els delictes que se li imputen tenen cabuda a la norma.

També pel que fa a la malversació, perquè malgrat que la sentència del Procés establia que hi va haver ànim de lucre, la llei només deixa fora de l'aplicació de l'amnistia els delictes on hi hagi un ànim de lucre amb "propòsit d'enriquiment", un extrem que –segons les defenses- no es pot atribuir a l'expresident.

És més, Gonzalo Boye aprofita que –amb l'objectiu de poder condemnar els líders del procés- el Suprem va establir formalment que l'ànim de lucre "no s'identifica exclusivament amb el propòsit d'enriquiment" per recordar que no es pot vincular Puigdemont aquest "propòsit d'enriquiment" que la llei exceptua de l'amnistia.

Tot plegat, segons Boye, "porta a la conclusió que no estem davant uns fets exclosos de la llei d'amnistia, com voluntariosament han pretès alguns integrants del Ministeri Fiscal, sinó davant uns compresos en l'àmbit objectiu establert a l'article 1" de la llei.

Per tant, segons l'escrit de la defensa, "l'única solució" que s'ajusta al dret i que és respectuosa amb la constitució "és l'aixecament de les mesures cautelars", i "específicament l'ordre de recerca i captura i ingrés a presó", que "ha de ser revocada".

Junqueres i Turull defensen l'encaix a llei

Uns criteris semblants als que les defenses d'Oriol Junqueras i Jordi Turull han presentat davant la Sala Penal del Tribunal Suprem. En el cas del dirigent republicà, la seva argumentació assegura, a més, que resulta "inaplicable" qualsevol de les exclusions previstes per la norma.

L'advocat de Turull també destaca que els delictes pels quals va ser condemnat "encaixen de ple" en l'àmbit d'aplicació de la llei. Així, avisa que cal procedir "com més aviat millor" a declarar "completament extingides les seves responsabilitats" i altres conseqüències derivades, com seria la inhabilitació que pesa sobre ell.