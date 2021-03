Puigdemont, Ponsatí i Comín recorreran al TJUE la retirada de la immunitat

Els eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí recorreran la decisió del ple del Parlament Europeu davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), tot i que això no paralitzaria la retirada del privilegi de la immunitat i es podrien reactivar les euroordres. Així ho ha anunciat l'expresident en roda de premsa al Parlament Europeu aquest dimarts al matí. "Els meus companys i jo estem a la disposició de les autoritats judicials belgues, però nosaltres presentarem una demanda contra aquesta decisió del Parlament Europeu al Tribunal Europeu de Justícia, que és l'únic que podrà restaurar el dany a la democràcia europea", ha declarat Puigdemont.



El ple del Parlament Europeu ha retirat la immunitat dels eurodiputats independentistes, com va sol·licitar la Justícia espanyola en un suplicatori a principis de 2020. El tràmit no suposa que perdin la seva condició d'eurodiputats ni que siguin extradits automàticament, sinó que es reiniciïn les euroordres en contra seva que van quedar paralitzades l'any passat.



"És un dia trist pel Parlament Europeu. Hem perdut la nostra immunitat però el Parlament Europeu ha perdut encara més", ha lamentat l'expresident. Tot i això, tant Puigdemont com Comín i Ponsatí han agraït el suport que han rebut per part "dels colegues que han refusat donar suport a una estratègia en contra dels dissidents polítics". En aquest sentit, Comín ha remarcat que un 42% dels vots emesos "no han volgut donar suport al suplicatori" i que hi ha 80 eurodiputats que han trencat amb la disciplina de vot del seu grup. "Ha estat una victòria política", ha celebrat. Per la seva part, Ponsatí ha assegurat que hi ha diversos membres que han votat amb dubtes, i ha recordat " hi haurà temps per ells" perquè recorreran la decisió.

Comín: "Un 42% dels parlamentaris europeus li han dit que no confien en la justícia espanyola",

Davant la declaració la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, que ha assegurat la decisió demostra la "solidesa de l'estat de dret" espanyol i que els problemes de Catalunya "es resolen a Espanya, no a Europa", els eurodiputats també han contestat. "Un 42% dels parlamentaris europeus li han dit que no confien en la justícia espanyola", ha reblat Comín. "Diuen que és un procés estrictament judicial, que hi ha separació de poders, però queda acreditat que està conduït per una estratègia política i parlamentària", ha apuntat Puigdemont.

Els eurodiputats critiquen "la falta de coherència" del PSOE

Respecte a la divisió entre el vot al Parlament Europeu de Podemos -que ha votat en contra del suplicatori- i del PSOE - que ha votat a favor de forma majoritària-, Puigdemont ha assegurat que Podemos ha mostrat una "extremada coherència". D'altra banda, ha recordat que Pedro Sánchez es va presentar a les eleccions dient que apostaria per desjudicialització de la política, i que el candidat a la presidència de Catalunya, Salvador Illa, va dir que "cal passar pàgina". "Quina coherència. La crítica s'hauria de donar a la part socialista del Govern (espanyol), no a la de Podemos", ha subratllat.

Davant que les preguntes prejudicials del jutge Llarena puguin implicar una revisió del cas de Lluís Puig a Bèlgica, els eurodiputats s'han mostrat cautelosos. "El que sabem és que hi ha hagut un jutge i una cort d'apel·lació que han dit amb termes molt clars que el senyor Lluís Puig no podia ser extradit perquè no tindria un judici just. Ho han dit amb una claredat meridiana i ningú ha apel·lat aquesta decisió", ha afirmat Ponsatí. Així mateix, l'eurodiputada ha denunciat irregularitats en el procediment i ha afegit que el seu cas no s'ha estudiat a part del de Comín i Puigdemont, ja que se l'ha acusat del delicte de malversació de fons. "Resulta que el comitè jurídic no ha tingut problema en incloure aquest delicte i votar amb això", ha denunciat.