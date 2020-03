Puigdemont: "La via unilateral és l'últim recurs, però no hi podem renunciar"

L'expresident Carles Puigdemont ha demanat no renunciar a la via unilateral, encara que sigui l'últim recurs. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha insistit que cal tenir un pla B en cas que la taula de diàleg no prosperi i que en aquest escenari s'ha de contemplar la unilateralitat: "No he abandonat mai la via unilateral. En absència d'una voluntat clara del Govern espanyol d'emprendre la via de l'acord, no hi podem renunciar". Puigdemont ha assegurat que la unilateralitat és "legítima" i que té "recorreguts adequats de reconeixement internacional".

Recuperant la retòrica de l'acte a Perpinyà, Puigdemont ha fet una crida a "preparar-se" en cas que l'Estat torni a "posar una paret de repressió molt dura", moment en el qual veu lògic impulsar la unilateralitat com a "últim recurs". Puigdemont, a més, s'ha mostrat molt prudent davant la voluntat de diàleg del Govern espanyol: "Com estem convençuts que, per desgràcia, la manera d'arribar a la independència haurà de ser superant una paret que l'Estat té preparada sempre per a nosaltres, i no a partir d'una mesa de negociació en la qual puguem acordar els termes d'un referèndum, hem d'arribar a la paret més preparats que la tardor de 2017".

Sobre la taula, l'expresident ha reconegut que la viu amb "escepticisme" i que s'ha de ser "prudent" per no "aixecar falses expectatives": "De moment no és útil perquè no ha arribat a cap acord". Així mateix, ha insistit en la necessitat de mantenir la mobilització perquè el "sit and talk" no es converteixi en un "wait and see".



Puigdemont també s'ha referit a l'acte del Consell de la República de dissabte, i ha defensat que no tenia cap "intenció d'intervenir en campanyes electorals", en referència a la convocatòria d'eleccions catalanes que encara no tenen data. Ha negat, per tant, que es tractés d'un acte de precampanya de JxCat, tal com van denunciar sectors de l'independentisme.

Sobre els xiulets que es van sentir contra Oriol Junqueras quan es va emetre el vídeo del líder d'ERC, l'expresident creu que no anaven contra Junqueras, sinó contra la taula de diàleg i l'Estat. També ha defensat l'exconsellera a l'exili Clara Ponsatí, qui va defensar les manifestacions de la plaça Urquinaona durant la setmana posterior a l'emissió de la sentència del Procés. Ha dit que ell no hi seria, però que no s'ha de "criminalitzar un moviment per les accions de protesta que es poden produir en un moment determinat".