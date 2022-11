Una quarantena de locals d'oci nocturn se sumen al protocol de l'Ajuntament de Barcelona contra les agressions sexuals 

L'Ajuntament de Barcelona ha reactivat el protocol "No callem" a les principals sales, festivals de música i discoteques de la ciutat per prevenir l'assetjament i les agressions sexuals en entorns nocturns. El consistori el va posar en marxa l'any 2018 i aquest dimarts, després de l'aturada de l'oci nocturn a causa de la pandèmia, l'ha tornat a activar amb alguns canvis i noves incorporacions.

Tal com ha detallat la tinenta d'alcaldia de Drets Socials i Feminismes, Laura Pérez, en una roda de premsa, una de les principals novetats és que a partir d'ara els 39 espais que s'han adherit a la campanya "No Callem" hauran d'informar en un màxim de 36 hores l'Ajuntament si detecten un cas d'agressió sexual. Entre els locals que a partir d'ara incorporaran el protocol trobem, entre d'altres, la sala Razzmatazz, Sidecar, Sala Apolo, Luz de Gas, Arena o Plataforma. Pérez ha destacat que la iniciativa "té capacitat de créixer" i espera que s'adhereixin més locals.

També incorporaran el protocol vuit festivals de música, com el Primavera Sound, el Sónar o el Cruïlla. Fins ara, només s'adreçava a locals de la ciutat amb programació musical nocturna i a festivals, però també es sumen a la iniciativa sis equipaments públics que realitzen concerts com el Palau Sant Jordi o el Parc del Fòrum.

Segons l'última Enquesta sobre les violències sexuals a Catalunya, datada l'any 2019, el 33,4% de les agressions i assetjaments sexuals es produeixen a l'espai públic. Per evitar i reduir aquesta xacra, l'Ajuntament de Barcelona ha posat a disposició de les sales, festivals i espais eines formatives i comunicatives per garantir que aquests establiments disposin d'un personal de sala sensibilitzat i format sobre què és i com actuar davant d'una agressió sexual.



Noves accions de prevenció i atenció

Amb el nou conveni, s'ha acordat millorar el seguiment i la coordinació de les agressions, especialment dels més greus. Això comporta revisar i comprovar la informació dels casos que es denunciïn a través de les xarxes socials i que impliquin espais adherits, atendre les trucades de les víctimes per informar-les i assessorar-les o recollir setmanalment les dades dels casos reportats per les sales i festivals.

També es millorarà la formació del personal de sala i de seguretat privada que treballen en aquests espais d'oci nocturn. "Tenim les eines necessàries per saber actuar amb cadascuna de les persones involucrades, atendre víctimes, afrontar-los i tractar d'erradicar-los. Aquest protocol ens ha permès crear un ambient més relaxat", ha dit Fátima Mellado, responsable de la Sala Sidecar.

En la mateixa línia s'ha expressat el responsable de la Sala Razzmatazz, Lluís Torrents, qui ha defensat que els protocols funcionen. "La formació compleix una doble funció, la de prevenció i la d'atenció a les víctimes", ha dit Torrents, que també ha destacat la importància que la víctima denunciï al moment. "És clau per localitzar el presumpte agressor", ha assenyalat.

Amb el nou acord, les sales i els festivals que incorporen aquest protocol també es comprometen a evitar mesures específiques al control d'accés a la sala que poden ser sexistes, com preus diferenciats segons el sexe o bonificacions de begudes només per a les noies, així com evitar establir codis de vestimenta diferenciats per raó de sexe.