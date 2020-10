Quim Arrufat tenia una denúncia interna per agressió sexual i una per abús quan va marxar de la CUP

L'exdiputat de la CUP Quim Arrufat tenia una denúncia interna dins de la formació per agressió sexual i una altra per abús sexual quan va decidir abandonar el partit el 2019, segons ha avançat el diari Ara. Tal com apunta el diari, una noia va denunciar internament Arrufat per agressió sexual la tardor del 2014, quan encara era diputat al Parlament. En aquell any, però, els protocols interns de la CUP per afrontar les agressions sexistes encara no estaven vigents, i es va crear una comissió informal per tractar el cas. El 2019 va rebre una nova denúncia, aquest cop per abús.

En un comunicat posterior, la CUP ha denunciat l'agressió i ha explicat que Arrufat va marxar del partit mentre els casos s'estaven encara gestionant. Just abans de les eleccions municipals Arrufat va decidir abandonar la formació, ja que tot i que la comissió encara estava tractant el cas, el protocol estableix un agreujant per repetició que implica l'expulsió.

Protocol davant agressions

Segons apunta el diari, el protocol fixa quatre nivells en els casos de violència sexual: un nivell 1 per comentaris lascius, el 2 per exhibicionisme o tocaments no desitjats, el 3 per violació o per forçar pràctiques sexuals no desitjades, i el 4 per una violació amb força. El cas d'Arrufat del 2014 es tractaria d'una agressió de nivell 3. Les mesures reparadores que havia d'emprendre el diputat eren renunciar a la visibilitat pública i la suspensió de militància entre sis mesos i dos anys, encara que aquesta darrera no es va acabar aplicant.



A finals del 2014 es va fer una reunió amb Arrufat i es va acordar que, per reparar el dany, no podia coincisdir amb la víctima a cap acte, havia d'iniciar un procés de revisió amb treball personal per assumir el que havia fet i havia de perdre presència mediàtica. El 2017, amb l'arribada dels protocols, es va tornar a tractar el cas i finalment el 2018 es va acordar que no podia ser una figura representativa del partit i que havia de reprendre el treball terapèutic.

La CUP condemna l'agressió

En un comunicat posterior, la CUP ha denunciat l'agressió d'Arrufat i s'ha refermat en el seu compromís "clar i ferm" conra el patriarcat i les agressions masclistes. D'altra banda, els cupaires han apuntat que l'exdiputat va abandonar l'organització quan els casos encara s'estaven gestionant a través del protocol.

"Assumim i reconeixem que es donen casos d'agressions en el si de l'organització i que la CUP no és aliena al patriarcat en general ni a les agressions masclistes en particular. Identificar-les, reconèixer-les i abordar-les forma part de la nostra lluita feminista per erradicar les violències masclistes que també ens travessen com a organització", han manifestat. A més, han avançat que estan "disposats a enfrontar-s'hi" per tal de reparar els danys.

Pel que fa al cas en concret, la CUP ha recordat que el seu protocol explicita que el procés ha de ser confidencial i han defensat l'anonimat i la protecció de l'agredida per "evitar victimitzar-la doblement". Tot i això, han remarcat que donaran suport a qualsevol acció que vulgui emprendre la víctima, tant si és simultània com alternativa al procés intern.

Per la seva banda, Arrufat ha publicat un breu comunicat aquest dilluns al matí per les seves xarxes socials negant els fets: "Les actituds que m'atribueix l'ARA no són certes". L'exdiputat explica que "no contribuirà a generar soroll i polèmica" i considera que hi ha la voluntat de "desprestigiar la CUP" de cara a les eleccions catalanes.



En una entrevista a Vilaweb el juny d'aquest 2020, Arrufat va anunciar que havia deixat la formació anticapitalista per "mala maror" i "decepcions polítiques". Arrufat, a banda de diputat del 2012 i el 2015, va ser escollit membre del Secretariat Nacional de la CUP el 2016 fins a finals del 2017. Durant aquest període va ser-ne portaveu, juntament amb Núria Gibert.