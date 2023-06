Quins han estat els llibres en català més venuts del maig?

Quins han estat els llibres en català més venuts un mes després de Sant Jordi? El cert és que el rànquing no ha canviat gaire des de la diada. Tant les setmanes prèvies com les posteriors al 23 d'abril, Gemma Ruiz, Xavier Bosch, Maggie O'Farrell, Regina Rodríguez i Marta Orriols van ser alguns dels autors de ficció més venuts, mentre que en la no-ficció es van imposar noms com els de La Sotana, Carles Porta o Xavier Sala i Martín.

Un mes després de la diada, repassem quins han estat els llibres en català més venuts del mes de maig.



'Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres'

Irene Solà ha tornat a les llibreries amb la seva nova novel·la Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres (Anagrama). Després de l'èxit Canto jo i la mutanya balla, amb el que va guanyar un dels Premis de Literatura de la Unió Europea 2020 i el Premi Llibres Anagrama el 2019, l'escriptora d'Osona porta ara el lector a la masia Clavell, una casa amagada entre muntanyes, en un lloc remot de les Guilleries.

Caçadors, bandolers, emboscats, carlins, maquis, pilots de ral·li, fantasmes, bèsties i diables han passat per aquesta casa, on també ha viscut la Joana, la Bernadeta, la Margarida i la Blanca. Totes elles amb les seves particularitats, ja que a una li falten les pestanyes, l'altra només té tres quarts de cor i una va néixer sense llengua.

'Les nostres mares'

'Les nostres mares'. — grup62

La periodista i escriptora Gemma Ruiz Palà reivindica les dones nascudes als anys 50 a la novel·la Les nostres mares (Proa), premi Sant Jordi 2022. Dedica un capítol a cadascuna d'aquestes dones que van renunciar als seus somnis perquè les seves filles sí que poguessin triar.

"Hem tingut sempre de referents els pares i hem donat per descomptades les persones que ens han donat les habilitats materials i immaterials per sortir al món [...], però les mares ens han ensenyat com caminar pel món, i això ho hem donat tant per descomptat perquè també com que la feina de cures i la domèstica no té remuneració i, per tant, es tradueix en no tenir valoració social, nosaltres també hem caigut en no valorar-ho", va explicar en una entrevista a Diari Públic.



'32 de març'

L'escriptor i periodista Xavier Bosch torna a París amb la seva última novel·la, 32 de març (Univers), en què s'endinsa en l'amor i el periodisme, els dos eixos temàtics sobre els quals ha construït una obra literària amb gran èxit de lectors. En aquesta història, una agent literària, la Barbara, acabarà descobrint amb l'ajuda d'un fotògraf els secrets de la seva àvia, que va sobreviure a l'ocupació nazi de París durant la Segona Guerra Mundial.



'Gran enciclopèdia del Barça'

En el terreny de la no-ficció destaca Gran enciclopèdia del Barça (Blackie books), escrit pels membres de La Sotana (Joel Díaz, Manel Vidal, Magí García, Andreu Juanola i Enric Gusó). És una extensa enciclopèdia il·lustrada de més de 400 pàgines que reuneix totes les personalitats i els conceptes claus de la història del Futbol Club Barcelona. Des de Gamper fins a Alexia Putellas, passant per Stoichkov, Cruyff o Amunike.



'De la sabana a Mart'

L'economista i publicista Xavier Sala i Martín repassa a la seva nova novel·la De la sabana a Mart. L'economia de la intel·ligència natural (Rosa dels Vents) les 10.000 generacions que l'humà ha necessitat per fer el viatge des que competia amb els lleons a la sabana fins que va aconseguir enviar naus a Mart.



'Les calces al sol'

'Les calces al sol'. — La campana

Les calces al sol (La Campana), de Regina Rodríguez, explica la història de Rita Racons, que se'n va als Estats Units a fer d'au-pair sense saber-ho del tot. Un bon dia es troba a l'aeroport de Barcelona preparada per agafar un avió que, teòricament, l'ha de dur a Nova York, on aprendrà anglès durant l'estiu. Però el seu ínfim coneixement de la llengua la porta fins a Atlanta, a casa dels Bookland, on tindrà cura dels tres fills de la família durant un any.

Els Bookland són l'antítesi del clixé clàssic d'una família americana. Intel·lectuals, esperen que la nova au-pair estigui a l'altura del que exigeixen les ments privilegiades dels nens de la casa. Però la Rita i el seu caos constant portaran els petits Bookland a viure la vida més enllà dels llibres. La Rita serà capaç d'atrevir-se a tot, d'expandir la ment i un dia, de cop, trobarà el que hi havia anat a buscar: la seva vocació.

'Aterratge'

L'escriptora i periodista Eva Piquer ha tornat aquest any a les llibreries després de vint-i-un anys sense publicar amb Aterratge (Club Editor), una metàfora sobre aprendre a continuar després de viure una tragèdia. Piquer reconstrueix uns fets reals: l'accident d'un avió que es va estavellar l'any 1973 en una costa de penya-segats a Islàndia, la carcassa del qual segueix abandonada al mateix lloc.

Segons va subratllar Piquer a la presentació del llibre, "és la història d'un renaixement després de la catàstrofe. Davant la intempèrie moral, la supervivència tard o d'hora sempre arriba".

'El retrat de matrimoni'

El retrat de matrimoni (L'Altra) ens transporta a la Itàlia del segle XVI. La protagonista de la història és Lucrezia, la tercera filla del poderós duc de Mèdici i una noia discreta i independent. Amb només 15 anys, es veurà obligada a casar-se amb Alfonso, el primogènit del ducat de Ferrara, un home amb més ombres que llums i obsessionat amb engendrar un hereu.