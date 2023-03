RansomHouse demana un rescat econòmic per les dades robades en el ciberatac al Clínic

El secretari de Telecomunicacions del Govern, Sergi Marcén, ha confirmat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio que el grup criminal RansomHouse ja s'ha posat en contacte amb ells per demanar un rescat econòmic per les dades robades amb el ciberatac a l'Hospital Clínic, que ha provocat milers d'anul·lacions de visites i operacions. Marcén ha reiterat, però, que no pagaran "ni un cèntim" ni negociaran amb ells.

"Són RansomHouse perquè s'han comunicat amb nosaltres amb missatges privats demanant-nos un rescat. Els hem dit que no pagarem. No hi ha cap mena de negociació", ha dit Marcén, que ha assegurat que no s'ha concretat una quantitat econòmica. El secretari de Telecomunicacions ha afirmat que la motivació que hi ha darrere l'atac és econòmica.

Marcén ha confirmat que encara no saben quina mena d'informació s'han endut del Clínic. "Suposo que les voldran vendre en el mercat negre", ha dit. Al mateix temps, ha destacat que la Generalitat rep un atac cada tres hores. "Al darrere hi ha ha un negoci. Quan un hospital rep un atac creix la mortalitat en el centre", ha remarcat.

El Clínic recupera el 50% de les consultes externes

El ciberatac al Clínic, iniciat diumenge, va provocar una allau d'anul·lacions de consultes i visites externes, ja que els professionals no podien accedir al sistema informàtic del centre. Poc a poc, l'hospital ha anat recuperant l'activitat. Aquest dijous, ha recuperat el 50% de les consultes externes i totes les cirurgies programades a la seu Villaroel. A les seus Plató i Maternitat es farà cirurgia ambulatòria de baixa complexitat dermatològica, urològica i oftalmològica.

També es manté l'activitat urgent i l'hospitalització convencional i de crítics a les tres seus, així com l'hospitalització domiciliària i els hospitals de dia, les exploracions radiològiques i proves endoscòpiques, la diàlisi i rehabilitació ambulatòria i la farmàcia ambulatòria.

Queda pendent de completar la recuperació de l'activitat al centre d'extraccions, que actualment treballa al 20% de la seva capacitat fent proves urgents i per a hospitals de dia. Els pacients prioritaris d'oncologia radioteràpica s'estan derivant a l'Hospital de Sant Pau i a l'Hospital Vall d'Hebron.



L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el centre hospitalari continuen les tasques d'anàlisi i recuperació dels sistemes de la informació per tal de normalitzar la situació. L'estimació inicial és que aquesta tasca es pugui completar en els pròxims dies.