Recels del PDeCAT i ERC després de la fundació formal de la Crida

Tot i les crides a la unitat que van fer els seus principals dirigents al congrés constituent de dissabte, no sembla precisament que el naixement formal de la Crida Nacional per la República faci avançar l'independentisme cap aquest objectiu. De moment, tant al PdeCAT com ERC l'han rebut clarament amb recels. Especialment significatiu és el cas del PDECat, atès que una part dels associats a la Crida són també militants del partit hereu de Convergència i, al cap i a la fi, de moment el moviment impulsar per Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra es nodreix fonamentalment del centredreta independentista.



El president del PDECat, David Bonvehí, ha manifest aquest dilluns en roda de premsa que militar a la Crida serà compatible amb fer-ho al partit mentre el moviment es mantingui com a associació, però que això canviaria si passa a actuar formalment com un partit polític. "Dissabte va quedar molt clar que seria una associació i que no seria en cap cas un partit polític. Els hi diem, però, que si es converteixen en un partit polític, nosaltres els tractaríem com a qualsevol altre partit", tot i matisar que ho farien "des de les ganes de sumar i fer acció política per la independència". La Crida va dir que funcionaria com una associació, però alhora està inscrita com a partit polític al registre del Ministeri de l'Interior.

A més a més, el president del PDECat no ha descartat una coalició electoral amb la Crida, però sempre que sigui d'igual a igual. Segons Bonvehí, però, aquesta coalició no seria per a les municipals, ja que segons ell la Crida no s'hi presentarà. Dissabte hi ha consell nacional del PDECat que, entre d'altres qüestions, servirà per comprovar les diferències respecte la Crida que existeixen dins la direcció del partit, amb càrrecs partidaris de marcar-hi distàncies i d'altres que advoquen per mostrar-hi un suport clar.



Paral·lelament, a ERC no ha caigut bé que el seu dirigent i alcalde de Montblanc, Josep Andreu, s'hagi sumat a la Crida, fins al punt de convertir-se en membre de la direcció del moviment. Després de la reunió de l'executiva del partit, la portaveu de la formació, Marta Vilalta, ha advertit Andreu que: "ERC no permet la doble militància". En aquest sentit, ha afegit que "esperem que Pep Andreu es presenti com a candidat d'ERC [a l'alcaldia de Montblanc], però en el moment en què es faci incompatible la situació, haurà de decidir". Per tant, abans de les municipals hauria de prendre una decisió. Andreu forma part d'un corrent intern d'Esquerra que aposta per la unitat independentista.



Esquerra circumscriu la Crida com un nou actor del moviment independentista, al que desitja el millor, però amb el qual descarta formar aliances electorals: "En la mesura que tots ens enfortim, serem molt més forts com a moviment independentista". Esquerra reivindica que tots els partits independentistes tinguin "unitat estratègica" després de les eleccions europees i municipals, però insisteix a descartar llistes electorals conjuntes, com han reclamat des de la Crida Carles Puigdemont o el president de la Generalitat, Quim Torra.