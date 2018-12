Un sector d'ERC demana una "reorientació" en favor de la unitat independentista

Militants d'Esquerra Republicana (ERC), que defensen la presentació d'una candidatura unitària a les properes eleccions europees, surten al pas de les informacions segons les quals formarien part d'una plataforma, promoguda per la Crida per la República impulsada per l'entorn de Carles Puigdemont, per afavorir un cisma dins del partit .



Van donar a conèixer dimarts passat un manifest en el qual, sota el títol de Nova Crida Nacional a ERC, van proposar "la celebració, sempre que sigui factible, d'un congrés nacional extraordinari o un d'ordinari" per clarificar la nova estratègia del partit republicà.

Altres militants d'ERC propers a la direcció van veure en aquesta iniciativa una maniobra més de pressió dels post-convergents per aprofundir les diferències internes entre els republicans.



Davant d'aquesta acusació, els impulsors de la Nova Crida Nacional assenyalen que són "militants i simpatitzants d'ERC, molts amb una llarga trajectòria al si del partit" i que no volen "crear cap nou partit polític, sinó que la direcció d'ERC reorienti la seva política en base a la unitat independentista, la mobilització popular, la unilateralitat i el mandat de l'1-O".

L'historiador Enric Pujol, que es troba entre les persones que van subscriure la 'Nova Crida', explica que només pretenen l'aplicació de les esmenes favorables a la unilateralitat que es van presentar a la passada Conferència Nacional del partit i que van ser assumides per la direcció.



"Això no és un programa polític ni volem ser partit", insisteix en relació al manifest. Tampoc tenen la intenció, assegura, de crear un corrent d'opinió. "El que volem és que la direcció ens escolti", "intentem moure la direcció", que "ERC recuperi la política que havia tingut fins ara", afirma, tot i que ja aprecia senyals en aquest sentit.

Valora positivament, per exemple, l'acte de presentació del Consell per la República que va tenir lloc aquest dissabte a Brussel·les, així com l'assistència i participació de destacades figures d'ERC com el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, o la consellera de Justícia, Ester Capella, al costat de l'ex-conseller exiliat Toni Comín, en la línia de recuperació de la política unitària. "Sembla que hi ha passes com a mínim cap a la unitat estratègica i que també hi ha elements de mobilització", diu en relació als actes de protesta que es preveuen en ocasió de la reunió a Barcelona del consell de ministres, prevista pel proper dia 21.



Pujol, però, lamenta els canvis que segons ell s'han produït en el funcionament del seu partit. "ERC sempre havia funcionat amb un mecanisme assembleari. Ara les assemblees que hi ha són només informatives" afirma per explicar l'existència, segons ell, d'un "dèficit de democràcia interna".

Al text de la 'Nova Crida', els seus impulsors demanen "una coordinació clara i contundent dels grups parlamentaris a Madrid del PDeCAT i ERC, sense descaratar una eventual retirada dels diputats catalans de les Corts espanyoles".



Reclamen el reconeixement de la "vigència del referèndum de l'1-O i del mandat que se'n va derivar, la proclamació de la República catalana", així com la conversió del recent creat Consell per la República en "un Govern a l'exili, que funcioni com a institució referencial de la República catalana a nivell internacional".

Entre els signants del manifest es troben persones com l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu i Domingo; el regidor d'ERC a Girona, Martí Terés, l'ex-diputat Joan Puig; l'ex-senador Miquel Bofill, el dirigent de l'Assemblea Nacional Catalana Jordi Taurinyà, l'economista Xavier Martínez Gil o el director de cinema Francesc Bellmunt.