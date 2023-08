Rècord històric als hotels catalans al juliol amb més de 2,5 milions de turistes

Rècord històric de turistes als hotels catalans en un mes de juliol: fins a 2.564.892 persones s'hi van allotjar el mes passat, un 4,85% més que fa un any. És la dada més elevada des que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) té registres, des de l'any 1999, segons les dades de la Conjuntura Turística Hotelera publicades aquest dimecres.

Per contra, les pernoctacions encara es van situar un 0,45% per sota dels nivells prepandèmia. En concret, el territori català va registrar més de 8,12 milions de pernoctacions el juliol passat, mentre que el 2019 van ser més de 8,16 milions, segons apunta l'INE.

Això no obstant, Catalunya es va situar com a segon destí preferit de l'Estat, tant en turistes estrangers com en residents a Espanya. I és que els hotels catalans van concentrar un 15,2% de les pernoctacions dels residents a l'Estat, i un 20,9% dels estrangers. Pel que fa als residents va estar superat per Andalusia (23,8%), i pel que fa a no residents en primera posició hi ha les Illes Balears (34,5%).

L'estada mitjana va ser de 3,17 dies, mentre que el 2019 era de 3,35 dies. Les xifres no inclouen dades de pisos turístics, càmpings o cases rurals.

Pel que fa als preus, es van enfilar un 7,57% interanual, per sobre de la mitjana estatal, que va ser del 6,17%. La tarifa mitjana diària dels hotels catalans va ser de 130,98 euros, també lleugerament per sobre de l'Estat, on va ser de 128,8 euros.

La majoria estrangers i a la demarcació de Barcelona

Del total de turistes que es van establir en hotels catalans, 1,61 milions van ser estrangers i 946.973 van ser residents a l'Estat. La majoria dels viatgers es van allotjar en establiments de la demarcació de Barcelona (1.344.729 turistes), seguits de Girona (591.281), Tarragona (528.765) i Lleida (100.116).

A les demarcacions de Barcelona i Girona la majoria dels viatgers van ser estrangers, mentre que a Tarragona i Lleida van predominar els turistes residents a l'Estat. Per zones turístiques, la Costa Brava va rebre 552.063 viatgers, la Costa Daurada 488.264, la costa de Barcelona 466.275, les Terres de l'Ebre 40.501, les Terres de Lleida 30.852 i la Vall d'Aran 26.358.

Al conjunt de l'Estat, la xifra de turistes va superar els 12,6 milions de turistes, un 4,45% més que el 2019. 6.031.375 d'aquests van ser residents (47,62%) i 6.633.252 estrangers (52,38%). Es van registrar 43,15 milions de pernoctacions, de les quals un 64,36% per part d'estrangers.