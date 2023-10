Recuperen les restes òssies de 26 soldats republicans de la Guerra Civil a Bovera

Exhumades les restes de 26 soldats de l'exèrcit republicà enterrades durant la Guerra Civil en dues fosses a Bovera (les Garrigues), en el marc del Pla de fosses 2023-2025 de la Generalitat. Es tracta de soldats morts durant els combats de la batalla de les Garrigues, arran de l'avanç de les tropes franquistes, entre desembre de 1938 i gener de 1939, que va culminar amb l'ocupació definitiva de tot Catalunya.

Segons ha informat el Departament de Justícia, Drets i Memòria, es tracta de dues fosses associades a un hospital d'evacuació de soldats ferits, i una exhumació executada al cementiri de Bovera i en un indret anomenat la Casilla, que comunica Bovera amb Flix, durant els mesos de juliol i agost. Prèviament a la intervenció, van ser documentades exhaustivament en un treball. Ara se sumen a les fosses de la Guerra Civil i la dictadura franquista exhumades a Catalunya, gràcies a la tasca de la Direcció General de Memòria Democràtica.

Equip arqueològic treballant. — Departament de Justícia, Drets i Memòria

D'acord amb el protocol vigent, totes les restes òssies recuperades se sotmetran a estudis arqueològics, antropològics i genètics, amb l'objectiu final de poder identificar-ne la identitat i retornar-les a les famílies adherides al Programa d'identificació genètica de la Generalitat.



Els treballs d'excavació havien estat catalogats de prioritaris a la programació del Pla de fosses per a 2023. Es preveu que aquest hivern es completin les intervencions amb una prospecció en una zona afectada pel canal Segarra-Garrigues, a Coll Roig, un cop es tanqui el reg.

Un hospital d'evacuació de soldats ferits

Les dues fosses intervingudes estan associades a la rereguarda republicana i estan relacionades amb un hospital d'evacuació de soldats ferits a la batalla de l'Ebre, establert al mas del Senyor de Bovera. La intervenció al cementiri ha permès recuperar les restes de 14 soldats enterrats a la fossa comuna, documentada a partir de fonts orals. Tot i que els soldats presentaven traumatismes perimortem associats a un context bèl·lic, també s'hi han trobat evidències de tractaments mèdics, com ara amputacions o tubs de drenatge.

Pel que fa a la intervenció de la Casilla, s'han recuperat les restes de 12 soldats inhumats en dos punts diferenciats. A més dels traumatismes perimortem, s'han localitzat nombroses bales que van impactar contra ells, corroborant que els soldats republicans van ser sorpresos i afusellats per un contingent de soldats rebels.

Entre els materials recuperats, destaquen una xeringa d'ús mèdic i una insígnia de la sanitat republicana. Aquests elements podrien estar associats a un metge que, d'acord amb les fonts orals, fou assassinat juntament amb els soldats.

Botes recuperades durant la intervenció al cementiri de Bovera. — Departament de Justícia, Drets i Memòria

264 víctimes exhumades en el darrer pla

El Pla de fosses 2020-2022 del Govern va assolir les xifres més altes d'ençà que es va engegar el projecte, recuperant les restes de 264 individus, en intervencions arqueològiques a 28 fosses. També es van fer 19 treballs de documentació per ampliar la informació disponible i preparar els treballs de camp. Les tasques van servir per retornar a les famílies les restes de 10 víctimes identificades, i per rescatar 3.000 objectes de materials associats als soldats exhumats.