Reforç del pacte antifeixista davant una extrema dreta que pot créixer el 12-M

Finalment, el PSC i Junts s'han sumat aquest dimecres al compromís antifeixista que el 25 d'abril ja havien avalat ERC, la CUP i Comuns Sumar. Promogut per la plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, compromet els signants a no acceptar "ni per acció ni per omissió" els vots de cap formació d'extrema dreta per conformar una eventual majoria d'investidura ni de govern.

L'acord s'amplia quatre dies abans d'uns comicis en què l'extrema dreta té serioses opcions de millorar resultats, amb un Vox que segons les darreres enquestes podria aspirar a una desena de diputats -ara en té 11- i on pot estrenar-se al Parlament Aliança Catalana, la formació independentista liderada per l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols. El compromís també estableix que els partits signants establiran els acords necessaris per impedir la presència de l'extrema dreta a la Mesa i les meses de les comissions i que intentar evitar la presència dels seus membres als òrgans institucionals.

Més enllà d'això, la campanya encara la recta final amb moviments dels partits per intentar captar el vot indecís i marcant perfil propi, novament amb el PSC de Salvador Illa al centre del joc, si bé la CUP també ha intensificat les crítiques a Junts, que veu com "la Convergència de tota la vida".

Un Illa que ha rebut el suport de dos exconsellers de Puigdemont i de Quim Torra, en concret de Santi Vila i Miquel Sàmper. Els dos s'han adherit a la plataforma de suport al cap de llista socialista, en subscriure el manifest impulsat per la Plataforma SÍ. El text reclama un president "capaç de representar el conjunt de la ciutadania" i que "treballi per unir i eviti dividir". Vila va ser conseller del 2012 al 2017, primer ocupant diverses carteres amb Artur Mas de president i després amb Puigdemont, mentre que Sàmper va ser el titular d'Interior durant la presidència de Quim Torra.

Qui segueix intentant taponar una possible pèrdua de vots cap al PSC és la cap de llista de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, que ha insistit en què Illa "no està aclarint amb quins vots vol ser president", per afegir que "no tanca la porta, per molt que ho digui, a Junts". Albiach també ha tornat a reivindicar un nou finançament, que garanteixi el compliment del principi d'ordinalitat.

Aragonès no descarta liderar l'oposició

Pel que fa als partits independentistes, el president del Govern i cap de llista d'ERC, Pere Aragonès, ha afirmat que es plantejaria ser cap de l'oposició en cas que s'acabés formant un govern entre PSC i Junts, després del 12-M. En una entrevista a TV3 ha reiterat que es presenta per guanyar les eleccions i tornar a ser president, però ha argumentat que, "davant d'una aliança del passat, caldria plantar-hi cara".

Paral·lelament, la consellera de Territori, Ester Capella, i el seu antecessor en el càrrec, Juli Fernández, han participat en una acció a l'estació de Sants de Barcelona per denunciar el mal funcionament de Rodalies i culpar-ne el PSC i el PSOE. Capella ha definit com una "tragèdia" l'estat del servei i el nivell de "desinversió" que denuncien que acumula Rodalies per part de l'Estat. En aquest sentit, responsabilitzen el PSC de la situació perquè, segons Fernández, "l'únic que ha canviat aquests anys és quin militant del PSC ha dirigit Rodalies".

En una roda de premsa des d'Argelers, Carles Puigdemont ha defensat la delegació de competències sobre immigració a la Generalitat, que ha assegurat que estan treballant amb el PSOE, però no n'ha avançat cap detall. Ha assenyalat com Catalunya ha crescut en població per "onades migratòries que han vingut atretes per oportunitats laborals i personals", i ha afegit que volen que Catalunya "les continuï oferint". L'expresident també ha volgut negar qualsevol vincle entre immigració i multireincidència i en un altre àmbit s'ha oposat a la regulació dels preus del lloguer, que segons ell no han funcionat.

La CUP, al seu torn, està aprofitant la recta final de la campanya per intensificar les crítiques a Junts, amb l'argument que els darrers dies "s'ha clarificat" que "és la Convergència de tota la vida". "Ara mateix estem molt lluny, no estem parlant d'aquell Carles Puigdemont que al principi de la campanya qüestionava la utilitat del Hard Rock o que volia tornar per trencar amb l'Estat", ha defensat Estrada en una roda de premsa a l'agència EFE. Estrada, però, tampoc veu la CUP col·laborant en un hipotètic -i difícil- tripartit entre el PSC, ERC i comuns. Finalment, el cap de llista del PP, Alejandro Fernández, ha fet una nova crida per intentar captar els pocs votants que queden a Ciutadans.