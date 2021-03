Un regust a pèrdua de temps s'instal·la en la segona sessió d'investidura fallida 

La segona sessió -fallida- d’investidura de Pere Aragonès d’aquest dimarts ha començat ben assolellat al Parlament, i ha acabat amb un regust de pèrdua de temps, ja que ERC i Junts per Catalunya encara no han arribat a un acord. Per escalfar motors, alguns diputats esperen al bar del Parlament, que està mig buit. En una de les primeres taules, els consellers en funció d'ERC parlen però amb un ull fixat a la televisió: Josep Bargalló, Ester Capella, Teresa Jordà i Chakir El Homrani estan asseguts acompanyats del 3/24 mentre altres diputats, entre ells alguns grups socialistes, comencen a moure's pels passadissos i baixant per la imperiosa escala.

"Hem d'anar tirant", diu Capella mentre fa un glop. Mentre ells marxen amb pressa, els diputats de la CUP Carles Riera i Pau Juvillà surten de la cafeteria amb les mans a les butxaques i un somriure tranquil, com si anessin a un dinar familiar al qual els hi fa molta mandra anar, però que hi estan obligats. A menys de 10 minuts de l'inici del ple, els dos diputats tornen a la cua del bar mentre es lien una cigarreta. Al fons del bar, on les treballadores preparen i cobren cafès amb una eficiència constant, Juan Milián, recentment anomenat coordinador general d'estratègia política i comunicació del PP a Catalunya, està assegut en un grup de quatre persones, amb l'esquena cap enrere i amb un somriure confiat i tranquil.

Ara ja sí, a minuts d'entrar, cada partit es dirigeix cap a l’auditori del Parlament, on es farà el ple: els de Vox s'hi apropen amb una càmera davant, caminant a poc a poc, com si anessin a una croada medieval; un grup de diputats socialistes envolten Salvador Illa, qui amb la seva figura alta i calmada camina amb parsimònia i seguretat. Just darrere, el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ho fa amb energia. Els comuns, liderats per Jessica Albiach, entren al cap d'una estona, mentre que Ramon Tremosa ho fa acompanyant d'altres diputats de Junts. El diputat d'ERC Sergi Sabrià, que havia entrat, surt, tocant-se el cabell i nerviós, just abans de la secretaria general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, qui el veu un moment i li fa un gest amb la mà. Al cap d'uns segons, torna al ple, amb el cabell ja més arreglat. Finalment, la presidenta del Parlament, Laura Borràs entra amb seguretat i el cap molt alt, seguida de la cúpula de Ciutadans, la CUP i diputats de Junts per Catalunya.

Durant els primers minuts del ple, les cares dels membres de la mesa del Parlament son molt diferents: mentre que l'advocat i diputats de Junts Jaume Alonso Cuevillas es toca la cara, el nas i la mascareta mentre parla el presidenciable, Borràs es mostra molt serena, amb les mans agafades una a sobre l'altra. Mentre que Pau Juvillà (CUP) escolta amb interès el discurs, Ferran Pedret (PSC) revisa la llista dels nous diputats.

Respecte als diputats, la primera línia ha estat liderada pel mateix grup que prenia cafè al bar: la consellera d’Argricultura Teresa Jordà, la consellera de Justícia, Ester Capella i el conseller d’Educació, Josep Bargalló, però també estaven acompanyats dels consellers de Junts: el conseller de Territori Damià Calvet, i el d'Exteriors, Bernat Solé. Des de la CUP, situats al fons a la dreta, posen atenció, tot i que diputades com Basharat Changue escolten amb els braços plegats. A l'altra banda, el cos del diputat de Vox Ignacio Garriga es mostra igual que el seu discurs masculinizat i dur: cames obertes i esquena molt recta.

Mentre que el popular Alejandro Fernández està relaxat, mirant el mòbil amb l'esquena lleugerament arrepenjada i els peus creuats, el líder de Cs Carlos Carrizosa revisa bé els papers i pren apunts com un alumne aplicat. Ara bé, quan parla Aragonès, qui aplaudeixen i s'aixequen son els diputats d'ERC, mentre que la majoria dels cupaires només aplaudeixen i els de Junts ni s'aixequen ni aplaudeixen, només parlen entre ells.

Després del discurs de la CUP, la presidenta del Parlament ha convocat un primer recés. En aquell moment, uns dels primers a pujar les escales del Parlament han estat els diputats de Ciutadans i del Partit Popular, encapçalats per un Carrizosa, que caminava amb un pit molt inflat. En contrast, Illa i Pedret han caminat molt tranquils i parlant en veu baixa. Després venen Meritxell Borràs i Damià Calvet, que caminen molt lents, com si volguessin que els vestissin els flaixos. En canvi, Vilalta i Sabrià pugen ràpids, com si no volguessin ser vistos.

Mentrestant, a la sala continuen reunits Aragonès i les diputades Meritxell Serret, Najat Driouech, entre d'altres membres d'ERC, mentre Laura Borràs s'ha posat a parlar amb els lletrats. Quan ha parlat a l'inici del primer recés Jessica Albiach, diversos diputats han arribat tard, entre ells Alba Vergés, ells Alba Vergés, Chakir el Homrani, Damià Calvet i Ignacio Garriga. Durant les intervencions dels partits, ja fos després del primer i segon recés, hi ha hagut bastant respecte tot i els retrets habituals entre rivals polítics, menys quan parlaven els candidats de l'extrema dreta. De fet, diversos diputats han tornat a marxar de las sala per segon dia consecotiu quan ha estat el torn d'Ignacio Garriga, mentre que d'altres han aixecat cartells antifeixistes.