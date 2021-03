Aragonès apressa JxCat a formar govern, tot i saber que la segona votació d'investidura tornarà a fracassar

Tot i saber que Junts per Catalunya tampoc votarà aquest dimarts a favor de convertir-lo en president del Govern, Pere Aragonès ha aprofitat el seu discurs inicial en la segona votació del debat d'investidura per apressar el partit de Carles Puigdemont i Laura Borràs a canviar d'opinió per poder posar en marxa una "Generalitat republicana. Sense més demora. Sense més dilació. Perquè les urgències no esperen". Més enllà de reiterar algunes de les claus del pla de Govern que ja va desgranar divendres, com ara centrar-se en les urgències i desigualtats socials, o impulsar la transformació socioeconòmica "per ser un país més just, més pròsper, més verd i més feminista", Aragonès ha centrat bona part de la seva intervenció en la qüestió nacional, on les diferències estratègiques entre ERC i JxCat són més notables. I en aquest àmbit ha proposat articular un Acord Nacional per l'amnistia i l'autodeterminació.



En aquest sentit, ha reconegut que per aconseguir l'acord amb Junts i poder abordar la resolució del conflicte polític "el primer pas és vitaminar les confiances i aïllar els retrets". "La ciutadania ens demana que treballem en positiu, a generar dinàmiques d’acord, ens demana que liderem les sortides a una situació en la qual l’Estat —de moment— només ha respost amb la repressió i el bloqueig", ha manifestat. També ha apel·lat a la necessitat de tenir un "diagnòstic compartit" del succeït des de la tardor del 2017 i, a partir d'aquí, "dissenyar una estratègia conjunta". Per a ell, "és evident" que aleshores l'independentisme no va "aconseguir mobilitzar els votants del no, no vam saber contrarestar l’ofensiva de l’Estat i que no hi va haver el reconeixement internacional indispensable per esdevenir un estat".

A partir d'aquí, la proposta del presidenciable d'ERC passa per teixir un "Acord Nacional que agrupi totes les formacions polítiques, institucions i entitats a favor de la llibertat dels presos i preses i dels exiliats i exiliades i un referèndum per decidir el futur de Catalunya en llibertat". Del que es tractaria és de "fer créixer l’independentisme en la seva pluralitat i diversitat, procurant treballar a partir dels grans consensos que existeixen al país, treballant a partir de les lluites compartides".



Aragonès ha reconegut que la negociació amb l'Estat és "dificilíssima", de manera que s'han de preparar "alternatives" per si no s'aconsegueixen l'amnistia i el referèndum. De cara a teixir aquesta estratègia compartida independentista, creu que s'han d'aprofitar "tots els actius" -tot i que "sense substitucions ni tuteles", en un clar missatge a Junts i al paper de Puigdemont- i això implica també la participació de l'exili, "organitzat a l'entorn del Consell per la República".

Missatge a Junts: "Portem massa mesos en funcions"

En el tram final del discurs ha tornat a insistir a JxCat de la urgència de formar per Govern perquè "portem massa mesos en funcions. Portem massa mesos gestionant una pandèmia i una crisi social i econòmica enorme, amb les eines limitades". Per tot plegat, ha subratllat que "el que podem fer avui, no hem d’esperar dos mesos a fer-ho. Ni dos mesos, ni dues setmanes, ni dos dies. Perquè ens hi va la credibilitat del projecte que compartim, però, sobretot, per responsabilitat amb una ciutadania que està esgotada". Finalment, ha declarat que aposta per construir "un govern fort i estable, que actuï des d’uns objectius compartits que ja existeixen".