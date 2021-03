Cs i Vox acusen Laura Borràs de no ser "imparcial" com a presidenta del Parlament

Els líders dels partits espanyolistes i conservadors al Parlament de Catalunya -Ciutadans, PP i Vox- han reiterat el seu no al segon intent d'investidura del candidat a la presidència d'ERC, Pere Aragonès. El portaveu de Vox, Ignacio Garriga, i el líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, han carregat també contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, acusant-la de no ser "imparcial". D'altra banda, el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha assegurat que Junts té la intenció "d'humiliar" a Aragonès. "Això no va d'autodeterminació ni amnistia: no accepten que mani vostè", ha etzibat en la seva intervenció.

El portaveu de Vox, Ignacio Garriga, després de veure que diputats de diverses formacions s'aixecaven just abans de començar a parlar, ha dit que a la seva formació no els preocupa que "abandonin la sala" quan parlen o "escenifiquin amb cartells tacant el Parlament". El seu to bèl·lic no ha canviat en tot el discurs, ple de fal·làcies sobre la migració i els menors migrats. D'altra banda, ha criticat la falta d'acord entre Junts i ERC, acusant els partits independentistes de traslladar el Parlament a Waterloo i Lledoners.

Juan Garriga ha acusat Borràs de fer "declaracions polítiques" cada vegada que parla Vox

Quan ha conclòs, Borràs ha recordat a Garriga que la imatge que es va ensenyar el passat ple d'investidura no era una "exaltació d'una esvàstica", sinó que és una imatge de Pere Català encarregada per la Generalitat republicana el 1936 i que mostra l'espardenya d'un mosso d'Esquadra trepitjant-ne una. Davant d'això, el diputat ultradretà Juan Garriga ha acusat Laura Borràs de no mostrar imparcialitat i de fer "declaracions polítiques" cada vegada que parla el seu portaveu, al que Borràs ha contestat que el que ha fet és contestar les acusacions del partit.

El líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha seguit el discurs de Vox qüestionant la neutralitat de la presidenta del Parlament de Catalunya. "Cenyeixi's a la seva funció institucional per no defraudar als catalans que pensin d'una altra manera", ha reblat. Davant d'aquesta acusació, Borràs ha contestat al portaveu, utilitzant l'article 88 del reglament del Parlament per demanar-li coherència al debat. "Si vol respecte, respecti'ns a nosaltres", ha insistit Carrizosa.



D'altra banda, també ha criticat les dificultats d'acord entre els republicans i JxCat provocades pel que ell ha definit com "les seves guerres de poder", referint-se principalment al paper que ha de tenir el Consell de la República al nou Govern. "A veure què fan amb el senyor Puigdemont, que el tenen allà que no acaben de donar-li una sortida", ha dit amb ironia. "S'han oblidat de donar-li a la presidència de la Generalitat la dignitat que mereix", ha denunciat. D'altra banda, ha dit no té "especial pressa" perquè es constitueixi un Govern "antisistema" que té tots els ingredients per "preparar un nou cop".



El president portaveu del grup mixt i diputat del PP, Alejandro Fernández, ha tingut un to irònic durant tota la intervenció. Referint-se als diputats que marxen cada vegada que parla Vox, Fernández ha dit que el Parlament és un lloc on "les idees es debaten i res rebaten amb idees i amb l'ús de la paraula, no amb sortides i entrades d'un ple". "Això no ho fan al Congrés dels Diputats. Mostren més respecte pel Congrés que pel Parlament", ha reblat.

Així mateix, i seguint amb les denúncies de Cs i Vox, Fernández ha criticat que les discrepàncies entre els dos possibles socis de Govern siguin pel Consell de la República. "El problema és sempre Waterloo", ha denunciat. "Ja va sent hora de trencar aquest cordó umbilical", ha dit. Dirigint-se directament a Aragonès, el popular ha considerat que des de Waterloo "han decidit humiliar-lo". "Això no va d'autodeterminació ni amnistia: no accepten que mani vostè", ha sentenciat.