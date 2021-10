La reunió que els presidents dels governs de Catalunya i les Illes Balears, Pere Aragonès i Francina Armengol, han mantingut aquest divendres al Palau de la Generalitat ha servit perquè les dues administracions expressin la voluntat "d'enfortir" les relacions i estrènyer la col·laboració en qüestions com la protecció del català. La demanda de mantenir els fons europeus Next Generation o la voluntat de gestionar els recursos fiscals propis són altres demandes compartides que s'han verbalitzat després de la reunió, que s'ha allargat una hora i 40 minuts.



Una de les qüestions més urgents és garantir la protecció del català a la futura llei estatal de l'audiovisual. Precisament, ahir els responsables de les polítiques lingüístiques dels governs de Catalunya, les Illes i el País Valencià ja es van comprometre a fer un front comú per aconseguir-ho. I aquest divendres Aragonès ha demanat directament "desbloquejar" la llei de l'audiovisual per "protegir" el català abans de la tramitació dels pressupostos de l'Estat. El president ha reiterat que és "important i absolutament necessari" aclarir la presència del català en la nova norma. El president creu que, un cop es resolgui la llei de l'audiovisual, ja es podran "encarar" la resta de debats, com ara els pressupostos espanyols.

Aragonès ha assenyalat que, si en els esborranys de la norma hi apareix una "protecció" del castellà, la llengua catalana també ha d'aparèixer amb un percentatge que l'empari en l'audiovisual. "És evident que aquest és un dels principals reptes", ha asseverat. El president de la Generalitat ha afegit que la "protecció" del català ha de quedar "aclarit i reflectit" en el projecte de llei. "La qüestió de l'audiovisual no es vincula directament als pressupostos de l'Estat, però és absolutament rellevant i necessari que es desbloquegi favorablement", ha subratllat.

"Col·laboració amb les Balears"

En un altre àmbit, Aragonès i Armengol han coincidit en la necessitat de reclamar que els fons europeus Next Generation es mantinguin, ja que encara no s'han superat ni la pandèmia ni els seus efectes. Així, les dues presidències s'han emplaçat a buscar "espais de col·laboració" sobre aquests projectes per encarar els reptes dels dos territoris. En aquest sentit, els dos governs han volgut escenificar la intenció d'"enfortir" les relacions -Armengol no es va arribar a reunir amb el predecessor d'Aragonès, Quim Torra-. El cap del Govern i la presidenta de les Balears també han reivindicat que els dos territoris volen ser els "responsables" dels seus propis recursos fiscals, i han constatat que l'actual model de finançament és "insuficient".