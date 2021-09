La renúncia del bisbe de Solsona, Xavier Novell, segueix aixecant polseguera. El sector eclesiàstic critica "les formes" i segueix exigint a Novell que doni les explicacions pertinents. "Molts el tenien com a referent, i ara deuen estar decebuts i patint, ha deixat a molta gent penjada", lamenta mossèn Fermí Manteca, membre del Fòrum Ondara i rector de Torà. "Si hagués donat les explicacions pertinents no et quedaries així de descol·locat i no obriries la porta a tantes especulacions", opina mossèn Climent Capdevila, de l'Agrupació Parroquial de Mollerussa i rector consultor del Bisbat de Solsona. "M'hauria agradat saber-ho en comunitat i no per la premsa", lamenta el mossèn de Mollerussa, Alfons Busto.



El Bisbat de Solsona va anunciar el passat 23 d'agost a través d'un comunicat que Xavier Novell havia presentat la seva renúncia al càrrec per motius "estrictament personals". Una decisió, segons s'assegurava en el comunicat, que havia pres "després d'un període de reflexió, discerniment i oració", però no donava més detalls. Aquest diumenge, però, el portal Religión Digital va avançar que Novell hauria abandonat la vida religiosa per tenir una relació sentimental amb una dona, la psicòloga i escriptora Silvia Caballol, originària de Súria.

"Malauradament ho hem sabut per la premsa i després ho he pogut corroborar", explica a l'ACN mossèn Fermí Manteca. Tot i que el mateix mossèn reconeix que sovint divergia amb la manera de fer de Novell, creu que se li ha de retreure la seva manera de marxar. "Com a mínim s'hauria d'haver reunit amb els capellans perquè oficialment seguim sense saber res", lamenta.



No ha estat l'únic religiós al qual Novell ha descol·locat. "És una tristesa com ho ha fet, no m'ho esperava i crec que no s'ha gestionat gens bé", diu mossèn Jordi Orobitg, rector consultor del Bisbat. "Respecto a la persona, ha decidit, però m'hauria agradat saber-ho en comunitat i no pels mitjans de comunicació", lamenta el mossèn de Mollerussa, Alfons Busto. També mossèn Climent Capdevila, de l'Agrupació Parroquial de Mollerussa i rector consultor del Bisbat, opina que aquesta manca d'informació el que ha generat són més especulacions. En aquest sentit, mossèn Eduard Ribera, membre també del Fòrum Ondara, assegura que malgrat que no li sap greu que plegui, "ho ha fet d'una forma poc humana i menys cristina". "Per mi ha deixat la gent penjada", diu.



També des de l'Associació d'Amics de mossèn Huguet, el seu president, Ramon Segués, segueix amb incredulitat el succeït: "Sap molt greu que plegui sense donar explicacions, deixant a treballadors i gent propera a ell d'aquesta manera". Considera que hauria d'haver donat explicacions, tot i que creu que "ara és cada cop més complicat que ho faci".