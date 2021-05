"Esclata el PSOE". Aquest titular, utilitzat per diferents mitjans i en diferents ocasions quan els socialistes han passat per profundes crisis polítiques, podria ser perfectament adequat en l'actualitat. I és que el probable posicionament del Govern de Pedro Sánchez a donar els indults als presos polítics està provocant un gran conflicte al PSOE, amb conseqüències imprevisibles al partit i per al Govern espanyol.



D'un costat, els dos barons socialistes que van guanyar les últimes eleccions per majoria absoluta han alçat clarament la veu oposant-se a qualsevol possibilitat d'indult. El president extremeny, Guillermo Fernández Vara, sempre més moderat des de la discrepància, ha dit que "resulta evident" que "no ha de ser indultat qui no vol ser-ho, perquè no respecta ni creu en les lleis que ho fan possible".

Però més dur i contundent va ser el president castellà-manxec, Emiliano García Page: "L'últim que voldria és que un indult injustificat a algú que vol continuar fent el mateix es converteixi en una condemna per a l'organització que el sustenta", va afirmar, en clara referència al cost electoral que aquesta decisió li podria suposar als socialistes. Però García-Page va dir més, i va assegurar que "desitjo amb tota la meva ànima que no es prengui aquesta decisió". I va afegir: "Més que una mesura de gràcia, em semblaria una enorme desgràcia".

La postura de García-Page és la mateixa que la de l'expresident del Govern espanyol Felipe González, qui en un programa d'Antena 3 del dimecres va afirmar contundentment que "en aquestes condicions, jo no faria un indult".



Encara que Lambán no s'ha pronunciat en les últimes hores, el president aragonès sempre s'ha posicionat en contra dels indults, una postura que comparteixen en silenci altres federacions del PSOE que, de moment, intenten no pronunciar-se sobre aquest assumpte.



I, en la part que fa costat al Govern estatal, està l'altra meitat del PSOE. Al PSC, sempre clau en les victòries orgàniques i polítiques de Pedro Sánchez, hi ha un suport tancat perquè el Govern faci aquest pas. El president de la Generalitat, Ximo Puig, també es decanta pel posicionament de l'Executiu de buscar una sortida política que passa, en un primer pas, pels indults. I un altre expresident estatal, José Luis Rodríguez Zapatero, també secunda obrir aquesta via: "Aquesta decisió pot ajudar de manera significativa al que tots els espanyols volem, que és que les coses estiguin millor entre Catalunya i la resta d'Espanya, que l'independentisme perdi força i que el diàleg es recuperi", va afirmar.

El problema del PSOE andalús i les bases

El PSOE andalús, la federació més potent del partit i enmig d'un procés de primàries, es guarda la roba. Juan Espadas, el candidat de Ferraz, secunda Sánchez: "És una decisió d'enorme altura i cal avaluar els arguments i criteris del Consell de Ministres", per a afegir: "Confio en el president del Govern. I Susana Díaz, per a sorpresa de molts, no ha volgut opinar i s'ha rentat les mans: "És una decisió que li correspon al Govern".



El que no s'oculta en el PSOE andalús és que un indult del Govern espanyol col·locaria al partit en una situació electoral molt complicada i podria accelerar un avançament electoral del Govern del PP.



Més enllà dels màxims dirigents, el partit està en ebullició. Se senten veus de militants demanant que abans de la decisió Ferraz es convoqui un Comitè Federal perquè el partit es posicioni, i altres recorden que Sánchez es va comprometre a consultar amb la militància les grans decisions, la qual cosa només ha fet en tot el seu mandat per confirmar el Govern de coalició. "I això és una decisió molt important per al partit", diuen.

Hi ha veus que exigeixen que es pronunciï el partit o la pròpia militància

El previsible és que res d'això succeeixi. El Comitè Federal, en mans de Sánchez, segurament aprovaria l'indult, però se sentirien potents veus en contra i es visualitzaria la divisió interna que existeix en el partit. Una consulta a la militància, amb molta probabilitat, la perdria el líder socialista, i ja hi ha enquestes que apunten el rebuig majoritari de la militància i els votants socialistes a aquesta possible decisió de l'indult.



A això va contestar, a més, explícitament la portaveu del Govern, María Jesús Montero, per dir que respecta totes les opinions en el seu partit però que la potestat de l'indult correspon exclusivament al Consell de Ministres. Montero va deixar clar que pluralitat sí, però que el PSOE aquí no sembla que vagi a tenir ni veu ni vot.



En Moncloa i a Ferraz coneixen bé l'escenari i hi ha preocupació. Saben que s'aveïna tempesta interna i externa, però tot apunta al fet que Sánchez, una vegada més, s'arriscarà i apostarà per restablir les relacions amb Catalunya.



L'únic aspecte positiu que es veu entre els assessors del Govern estatal és que el pas del temps i en funció que es pot canalitzar l'anomenat conflicte català podria fer que les aigües tornin al seu llit. I és que si aquest posicionament anuncia alguna cosa és que no hi ha en l'horitzó ni a curt ni a mitjà termini un avançament electoral. "Toca travessia en el desert", diuen.