Sánchez, sobre els indults als presos independentistes: "Hi ha un temps per al càstig i un temps per a la concòrdia"

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha tornat a reivindicar els valors que atribueix a l'esperit de la Constitució per referir-se als indults dels independentistes condemnats pel referèndum de l'1-O. "Hi ha un temps per al càstig i un temps per a la concòrdia", ha assenyalat en la sessió de control al Govern espanyol d'aquest dimecres al Congrés.

Davant les acusacions del líder del PP, Pablo Casado, que ha sostingut que el president de l'executiu "prefereix posar en risc l'Espanya constitucional a canvi de seguir en el poder", Sánchez ha respost fins a dues vegades que "el Govern prendrà la seva decisió amb consciència ", i aquesta seria la "mateixa" tot i que comptaran amb "300 escons". "El Govern prendrà una decisió a favor de la convivència de tots els espanyols amb independència del nombre d'escons", ha afegit.

Casado ha retret a Sánchez que "complir la llei no és venjança, defensar la unitat nacional no és revenja i donar un cop a la legalitat no és un valor constitucional". Així mateix, un cop més, el líder del PP ha culpat el Govern espanyol d'"arribar massa lluny", assegurant que aquesta possible decisió favorable a la mesura de gràcia suposaria la "fi" de Sánchez i el "epitafi" del PSOE.

Si bé, prèviament el president del Govern estatal havia recordat a Casado que "a qui li van fer un 1-O i li van plantejar una declaració unilateral d'independència no va ser a aquest Govern progressista, sinó a un Govern del PP". També, ha tret a la palestra unes declaracions en què el líder conservador es desmarcava de la gestió de el Govern de Rajoy durant el dia del referèndum de 2017.



Més tard, el diputat del PP Luis Santamaría Ruiz ha preguntat al ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, per aquesta qüestió, criticant que Sánchez i Campo "estan a punt de cometre una traïció" i que posaran a Espanya "al marge de la llei" si concedeixen els indults als líders catalans. "Vostè sap que no es donen les raons de justícia per a aquest indult", ha postil·lat en la seva intervenció al Congrés.

El ministre ha insistit que estudiarà "cadascuna de les peticions quan el Tribunal Suprem informi sobre elles". En aquest sentit, el tribunal sentenciador emetrà previsiblement al llarg d'aquesta setmana un informe (preceptiu, però no vinculant) desfavorable sobre aquesta mesura de gràcia. "La intenció d'aquest Govern és esperar", ha rematat el titular de Justícia.