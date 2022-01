El Tribunal Suprem ha rebutjat tots els recursos presentats contra els indults concedits pel Govern espanyol als líders independentistes condemnats per la causa de l'1-O. La secció cinquena de la sala contenciosa-administrativa ha decidit per majoria estimar les al·legacions prèvies formulades per l'Advocacia de l'Estat i conclou que "en tots i cadascun dels recursos interposats" hi ha "manca de legitimació activa". El Suprem ha descartat la legitimació del PP, de Vox així com dels dirigents de Cs Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa i José María Espejo-Saavedra.



També rebutja els recursos dels diputats i exdiputats del PPC Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian i Lorena Roldán i de l'exdelegat del Govern espanyol a Catalunya Enric Millo. La sala contenciosa-administrativa tampoc accepta la legitimació de l'associació Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén i de Convivència Cívica Catalana. El Govern espanyol va aprovar els indults als presos polítics independentistes el 22 de juny de 2020 i els dirigents van sortir de la presó l'endemà.