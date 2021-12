El president del Govern espanyol Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres a la conferència de presidents autonòmics que el seu executiu estableix de nou l'obligatorietat de la mascareta als exteriors. Des del 26 de juny, és a dir fa gairebé mig any, el seu ús havia deixat de ser obligatori, després que en alguns territoris s'hagués d'emprar durant pràcticament un any -a Catalunya des del 9 de juliol del 2020-.



En la conferència de presidents, Sánchez també ha detallat que el Govern espanyol ha acordat emetre autoritzacions temporals per permetre la venda a les farmàcies de test d'antígens d'ús professional perquè estiguin a la disposició dels ciutadans. A més, preveu destinar 292 milions d'euros a augmentar el nombre de professionals sanitaris disponibles i millorar les seves condicions laborals, reduint la temporalitat per sota el 8%. Les mesures s'han pres per intentar afrontar l'empitjorament epidemiològic que es viu com a conseqüència de l'arribada de la variant òmicron.

Objectiu: accelerar la vacunació

A més, l'executiu espanyol intensifica el procés de vacunació i estableix com a objectius tenir el 80% de la població d'entre 60 i 69 anys vacunada amb la tercera dosi abans que acabi l'any. També el 80% de les persones d'entre 50 i 59 anys per la setmana del 24 de gener, el 80% dels d'entre 40 i 49 anys per la primera setmana de març, el 70% de nens amb la primera dosi pediàtrica a la setmana del 7 de febrer i el 70% amb la segona dosi pediàtrica per la setmana del 19 d'abril.



El president espanyol també ha anunciat la contractació de personal sanitari jubilat i prejubilat i l'habilitació per a la contractació de professionals amb títol d'especialista obtingut a estats no membres de la UE. A més, ha avançat que en la línia del que ha aprovat la Comissió Europea, a partir de l'1 de febrer del 2022, dins del certificat verd digital, el període de validesa de la vacunació serà de nou mesos des de la data de l'administració de l'última dosi.



A més, tal com reclamava la Comunitat de Madrid –i contràriament al que va establir inicialment la Generalitat de Catalunya- les persones que han tingut contacte directe amb una persona contagiada no hauran de fer quarantena si estan vacunades amb la pauta completa.