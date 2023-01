La revista satírica 'El Jueves' deixarà de publicar-se setmanalment pels costos del paper

La històrica revista satírica El Jueves, fundada a Barcelona el 1977, deixarà de publicar-se en paper setmanalment a partir de febrer per fer-ho un cop al mes. A través d'una vinyeta publicada a Twitter, la revista ha justificat la decisió per l'augment del preu del paper en els darrers temps. A més a més, la publicació ha lamentat que l'increment del preu de la llum i la inflació també han contribuït a la decisió de modificar la freqüència de publicació.

"Atenció us hem d'explicar una cosa molt important que ens ha passat", arrenca la vinyeta de la revista, que pertany a RBA Editores. Amb l'habitual to desenfadat, el còmic explica que han pujat molt els costos del paper, que s'estan acabant les reserves que havien comprat i que es fa impossible continuar amb el ritme de publicació setmanal. Després de 45 anys, el dimecres 1 de febrer, El Jueves no estarà als quioscos. Hi serà el 8 i des d'aleshores, una vegada al mes.

El nou Jueves tindrà 144 pàgines en lloc de les 76 actuals (excepte els especials, de 92 pàgines) i tindrà un aspecte diferent. Això sí, sense perdre l'essència dels temes d'actualitat que la caracteritzen i el to satíric i mordaç. "La setmana que ve us explicarem coses del mensual que estem preparant. Però us avancem que està quedant molt bé perquè els dibuixants estan molt motivats", han subratllat.

Diversos processos judicials

En els darrers anys, la revista s'ha vist implicada en diverses polèmiques i fins i tot processos judicials per les seves portades. El 2007 un jutge va segrestar una portada del setmanari, on es retratava al llavors encara príncep d'Astúries, Felip de Borbó, i a la seva esposa Letizia Ortiz mantenint relacions sexuals, i va portar els seus responsables a judici.

El jutge de l'Audiència Nacional Juan del Olmo va ordenar, a petició de la Fiscalia General de l'Estat, que es retirés dels quioscos l'últim número de la revista per un suposat delicte d'injúries a la Corona i de detriment del seu prestigi.

El 2017, el Jutjat d'Instrucció número 20 de Barcelona va obrir diligències prèvies contra la publicació per un presumpte delicte d'injúries contra la Policia Nacional. La investigació es presentava després de la denúncia interposada pel cos de seguretat contra diversos continguts publicats a la revista satírica.



Fa un any, la formació d'ultradreta Vox va publicar un tuit en què assenyalava obertament Ricardo Rodrigo Amar, president de RBA, després de la publicació d'una sèrie de cromos satírics per part de la revista sota el títol La Colla Voxura. El compte oficial del partit va al·legar que "la seva revista difon odi contra milions d'espanyols diàriament".