El risc de rebrot a Catalunya s'enfila als 406 punts, el nivell més alt des del 23 de març

El risc de rebrot per Covid-19 a Catalunya continua enfilant-se i aquest diumenge ja ha superat la barrera dels 400, en passar de 392,06 a 406,93, segons les dades actualitzades del Departament de Salut. Es tracta del nivell més elevat des del 23 de març -durant les setmanes més dures de la pandèmia- quan estava a 412. Amb tot, la taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, continua però baixant lleugerament i passa d'1,34 a 1,30. És el tercer dia consecutiu que baixa.



Salut també ha declarat 2.759 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 172.924 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 16 noves morts a Catalunya, amb un total de 13.602. Creix de manera important el nombre de persones ingressades per coronavirus als hospitals amb 1.218 persones (+115), 213 de les quals a l'UCI (+9). Tot plegat explica perquè Salut no descarta allargar les noves restriccions -amb el tancament de bars i restaurants- més enllà dels 15 dies establerts.



Pel que fa als casos confirmats per PCR, en el període del 8 al 14 d'octubre n'hi va haver 14.054, xifra clarament superior al període anterior, de l'1 al 7 d'octubre, quan se'n van confirmar 10.799. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR en 183,19 per cada 100.000 habitants, força més alta que en el període anterior (140,76).

La regió sanitària amb un major risc de rebrot és la Catalunya Central (507), mentre que Lleida (440), Metropolitana Nord (431), Barcelona ciutat (421) i Terres de l'Ebre (409) també superen els 400 punts. El nivell més baix, amb 289 punts, el trobem a l'Alt Pirineu i l'Aran. Pel que fa a la taxa Rt, el nivell més baix també el té aquesta regió, amb 1,03, seguida de les Terres de l'Ebre (1,14). Els nivell més alts són Catalunya Central (1,46), Lleida (1,39) i Barcelona (1,38). Per tant, no hi ha cap regió que no tingui un risc de rebrot molt alt ni que una taxa Rt per sota de l'1, el nivell que marca el control de la pandèmia.



Manlleu és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.426. En segona posició hi ha Vic, amb 1.254, i en tercera Palafrugell, amb 1.157. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Sant Pere de Ribes (2,92), Valls (2,90) i Santa Perpètua de Mogoda (2,74).

Clotet confia que en mig any hi haurà fàrmacs que evitaran morts

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, manté que el Departament no descarta allargar les noves restriccions més de 15 dies si les dades no milloren. "Els efectes i l'impacte real de les restriccions només els començarem a notar d'aquí a una setmana. Nosaltres no ho hem descartat mai", va apuntar al programa FAQS de TV3.



Per la seva banda, el cap del servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, confia en nous medicaments i testos ràpids, més que no pas en la vacuna: "D'aquí a mig any tindrem fàrmacs que evitaran que la gent es mori de Covid", va assegurar.