El risc de rebrot de la pandèmia s'enfila fins els 1.000 punts en la sisena onada

El risc de rebrot a Catalunya ha superat els 1.000 punts i se situa en 1.010 (+108). El risc de rebrot òptim està situat en 50 punts i es considera que a partir dels 200 punts la situació comença a ser crítica. El miler de punts situa la pandèmia en una expansió similar a la del mes de juliol en plena cinquena onada.

Perl aseva banda, l'Rt també puja, passant de l'1,59 a l'1,65. El Departament de Salut ha declarat un ingressat menys per Covid-19 a Catalunya (1.138) però 9 crítics més a l'UCI (296). A més, Salut ha declarat 7.519 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.029.504 casos. En les darreres 24 hores s'han notificat 19 morts i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.305 defuncions. L'11,4% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 581,53 a 628,77, mentre que a 7 dies puja de 368,35 a 391,45.

Les escoles no tancaran

Per la seva banda, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha garantit aquest dissabte que les escoles tornaran a obrir després de les vacances de Nadal malgrat l'increment de casos de Covid-19. "El 10 de gener obrim les escoles, aquí no hi ha debat", ha subratllat en declaracions a Rac 1, on ha insistit que els centres escolars són segurs. "Les escoles obriran, no tancarem les escoles", ha insistit el conseller, que ha explicat que no canviaran fins al gener el protocol perquè les persones que siguin contacte estret però estiguin vacunades també hagin de fer quarantena, com va anunciar el conseller de Salut per a la població en general.

Cambray ha assegurat que no es plantegen allargar les vacances de Nadal per la situació epidemiològica, i ha remarcat que a més, justament aquest any la tornada ja és dilluns dia 10 de gener, que deixa uns dies de marge des de les celebracions de Nadal.



El conseller ha defensat que les escoles són el reflex del que passa a la societat i que els contagis venen de fora de les aules. "No tenim cap indicador que mostri que els contagis venen de dintre de les aules", ha dit.