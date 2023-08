Rosa Peral intenta aturar l'estrena de la sèrie sobre el crim de la Guàrdia Urbana

Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó per assassinar la seva parella en el que es coneix com el crim de la Guàrdia Urbana, ha demanat al juntjat aturar la difusió i emissió de la sèrie sobre aquest cas que preveu estrenar Netflix el 8 de setembre, El cuerpo en llamas.

En concret, el jutjat de primera instància número 54 de Barcelona ha rebut la petició de mesures cautelars instada per Peral en el marc d'una demanda que ha presentat també contra la productora pel dret a l'honor.

El jutjat ha habilitat els dies de dimecres i dijous, ja que el mes d'agost no és hàbil a efectes processals, i ha donat trasllat a la part demandant i a la fiscalia perquè es pronunciïn sobre la seva competència.

La sèrie està protagonitzada per Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez i recrea la mort de l'agent Pedro Rodríguez a mans de Rosa Peral, la seva parella, i de l'amant d'aquesta, Alberto López, també membres del cos de seguretat barceloní. Peral va ser condemnada a 25 anys i López, a 20. El crim de la Guàrdia Urbana va tenir un gran impacte mediàtic i el programa de TV3 Crims va dedicar-hi una temporada sencera.



Segons ha avançat el digital El Taquígrafo, Peral vol frenar l'emissió de la sèrie per revisar-ne el contingut. La defensa de l'exagent de la Guàrdia Urbana va enviar dos burofaxos a la productora per poder fer-ho, però no van obtenir resposta. Per això, dimecres va presentar una demanda perquè sigui el jutge qui resolgui la qüestió.