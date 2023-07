La minisèrie basada en el crim de la Guàrdia Urbana ja té data d'estrena

Ja hi ha data d'estrena de la minisèrie basada en el crim de la Guàrdia Urbana, que es va fer molt popular arran de l'adaptació que va fer el programa Crims de TV3 sobre el cas. Es titula El cuerpo en llamas i arribarà a Netflix el proper 8 de setembre. A més, està protagonitzada per dos actors catalans: Úrsula Corberó, com a Rosa Peral, i Quim Gutiérrez, que es posa a la pell del Pedro.

La història de ficció, adaptada per Laura Sarmiento i dirigida per Laura Mañá i Jorge Torregrossa, explica els fets que es van iniciar el maig del 2017, quan els Mossos d'Esquadra van investigar l'aparició de les restes òssies d'un cos humà en el maleter d'un vehicle en una pista forestal que dona accés al pantà de Foix, al terme municipal de Castellet i la Gornal (Alt Penedès).

El cos localitzat a l'interior d'un cotxe calcinat era el d'un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima era Pedro Rodríguez. L'assassinat va crear molta expectació mediàtica després de saber-se que hi estaven implicats Rosa Peral, la seva parella i companya a la Guàrdia Urbana, i el seu ex, l'Albert, interpretat per José Manuel Poga.



Segons ha explicat Netflix en un comunicat, la investigació de l'homicidi va treure a la llum "una xarxa de relacions tòxiques, enganys, escàndols sexuals i violència entre diversos agents policials de Barcelona".