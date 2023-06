Rosalía estrena 'Tuya', un tema que combina reggaeton i flamenc amb pinzellades japoneses

Rosalía ho ha tornat ha fer. La cantant de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) ha publicat aquesta mitjanit Tuya, un tema que ja ho està petant i que barreja reggaeton i flamenc amb el so del koto, l'instrument nacional nipó.

L'artista torna a explorar les influències estètiques i musicals asiàtiques, com ja va fer en les cançons de Hentai, Candy o Chicken Teriyaki, incloses dins el seu darrer i exitós àlbum Motomami. El single Tuya s'acompanya d'un videoclip avantguardista rodat íntegrament al Japó i dirigit per Stillz, on Rosalía camina pels carrers de Tòquio amb un gosset i esdevé una "carta d'amor" al país.



En un comunicat de Sony, Rosalía ha dit que l'exploració "forma part" del que ella és com a cantant i que a Tuya es combinen pinzellades de reggaeton, instruments japonesos, el flamenc i el tecno gabber.

Aquesta és la primera publicació des d'RR, el projecte col·laboratiu de tres cançons que va fer juntament amb la seva parella, el porto-riqueny Rauw Alejandro. La cançó ha sortit enmig de la gira de Rosalía pels festivals d'Europa.