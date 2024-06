Rull activa el compte enrere per a la repetició electoral després de constatar que cap candidat té prou suports

El president del Parlament, Josep Rull, ha decidit no proposar cap candidat a la investidura després de la ronda de contactes amb els partits, on cap partit ha proposat un nom a presidir la Generalitat a hores d'ara. Això sí, tant PSC-Units com Junts li han transmès la seva "voluntat d'explorar la possibilitat d'arribar a acords" o que pugui "reeixir la seva proposta" en els dos mesos entrants. El candidat socialista Salvador Illa i el juntaire Carles Puigdemont volen més "marge de maniobra" per aconseguir els suports.

Davant aquest escenari, Rull ha convocat un "acte equivalent" en forma ple específic per al pròxim dimecres. Amb la posada en marxa del compte enrere, els partits tindran fins al 26 d'agost per a investir un president de la Generalitat o es convocaran automàticament eleccions a la primera quinzena d'octubre. Rull ha confiat en la "capacitat de construir consensos" dels grups per evitar la repetició.

La segona autoritat de Catalunya ha detallat que dimecres firmarà una resolució sobre aquesta decisió i convocarà el ple per explicar-la, així com una Junta de Portaveus amb l'únic punt a l'ordre del dia de la presa en coneixement d'aquesta. En el ple, els grups podran intervenir amb un temps de 5 minuts. "Es farà un procediment similar al que es va fer dues legislatures enrere", ha dit, precisament investint Puigdemont.

Al llarg d'aquest termini de dos mesos, "hi haurà la possibilitat d'articular, construir, aquestes majories" i "eventualment" fer "els corresponents o el corresponent debat d'investidura". "Estic convençut aquesta capacitat de construir consensos, ponts, diàlegs, farà possible que hi hagi aquest debat", ha dit Rull. "A la presidència i la Mesa li correspon fer una tasca d'acompanyament. Jo l'exerciré amb el màxim nivell d'intensitat que sigui capaç de fer", ha reblat.

La ronda de contactes

Rull ha comparegut després d'haver-se reunit entre dimarts i dimecres amb els grups Parlamentaris del Parlament. Aquest dimecres ho ha fet amb els tres amb més representació: Mentre Illa ha dit a Rull que necessita més temps i ha demanat no tenir pressa, Junts li ha tramès que Puigdemont "té intenció d'anar a la investidura però no ara". ERC veu "inaudit i irresponsable" que ningú es presenti a la investidura.

El primer secretari socialista ha informat el president del Parlament que li cal "més temps" per buscar suports per a la seva investidura i per aconseguir una majoria "progressista". També ha assegurat que no vol "posar pressa a ningú" i no es marca cap calendari més enllà del límit legal per a la investidura. I l'ha advertit que "en cap cas" el seu grup parlamentari s'abstindrà a la investidura de cap altre candidat.

Al seu torn, Junts ha insistit que Puigdemont té més opcions que Illa, i s'ha aferrat a la majoria de la Mesa: "Demostra que hi ha una majoria de 59 diputats, que és més que els 42 o fins i tot els 48 que sumen el PSC i els comuns", ha dit el president del grup parlamentari, Albert Batet, que ha participat en la reunió amb la portaveu, Mònica Sales. Junts ha refermat el "compromís" que l'expresident tornarà a Catalunya per un debat d'investidura.

Però qui té la clau és ERC, que veu "inaudit i irresponsable" que cap dels dos es presentin a la investidura. La portaveu parlamentària, Marta Vilalta, ha afegit que és una "falta de respecte" a la ciutadania, i ha explicat que han demanat a Rull un debat parlamentari en l'acte equivalent, per evitar que només intervingui el president de la cambra. Vilalta també ha cridat Illa i Puigdemont a prendre's "seriosament" les negociacions per evitar la repetició electoral.

La resta de partits van passar dimarts pel despatx del president del Parlament en el marc de la ronda de consultes, constatant l'absència de suports per als dos possibles candidats. Des dels comuns, Jéssica Albiach només veu un acord progressista o una repetició electoral; la cupaire Laia Estrada descarta els dos partits; el popular Alejandro Fernández diu que cap candidat ha contactat amb ell; des de Vox, Ignacio Garriga posa els socialistes al sac independentista; i la diputada d'Aliança Catalana Sílvia Orriols condiciona els seus vots a "restituir" l'Estat català.

Què passarà a partir d'ara?

Les delegacions negociadores de PSC i ERC han posat en marxa des de dimarts les converses per a una eventual investidura del socialista, l'únic amb alguna opció real d'arribar al càrrec. La reunió arriba després de converses prèvies exploratòries entre els partits: cada cop hi ha més indicis que la negociació haurà de ser multilateral i en diverses parts. Per la seva banda, el secretari general de Junts Jordi Turull va assegurar la setmana passada que Puigdemont no intentaria ser investit si no tenia els suports per ser president. L'expresident insisteix en les opcions mateixes, que passen pel suport d'ERC i una abstenció del PSC que els socialistes ja han deixat clar que no es donarà.