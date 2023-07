"S'ha acabat canviar indults per pressupostos", Feijóo arrenca la campanya amb atacs a Sánchez i l'independentisme

Convençut que "estem als darrers dies del sanchisme i això és una excel·lent notícia", el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha arrencat la campanya oficial per a les eleccions generals del dia 23 a Castelldefels, una de les poquíssimes alcaldies que té el seu partit a Catalunya. En un acte celebrat just al costat de l'ajuntament de la localitat i que ha reunit alguns centenars d'assistents, Feijóo s'ha dedicat fonamentalment a carregar contra el president espanyol, Pedro Sánchez, el seu executiu amb Unidas Podemos i els pactes amb l'independentisme.

El polític gallec ha reclamat una mobilització massiva perquè la formació de dretes pugui governar en solitari, sense la hipotètica -i previsible- aliança de l'extrema dreta de Vox, a la qual no ha mencionat explícitament en tot el míting.

Acompanyat de la cúpula del PP a Catalunya -entre d'altres, hi eren el cap de llista a Barcelona el 23-J, Nacho Martín Blanco, el líder de la formació al Principat, Alejandro Fernández, o l'eurodiputada Dolors Montserrat-, Feijóo ha estat rebut amb tímids crits de "president, president". L'audiència, integrada de manera aclaparadora per persones d'edat avançada, havia ovacionat prèviament amb estrèpit l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, després de la contundent majoria absoluta que va obtenir a les eleccions municipals del 28 de maig.

Tot i arrencar a Catalunya, on el partit aspira a sumar 10 diputats el 23-J que serien cabdals per facilitar la seva arribada a la Moncloa, les propostes específiques de Feijóo per a aquest territori han estat més aviat nul·les, més enllà d'algunes frases buides sense concreció i del ja anunciat enduriment de la repressió contra l'independentisme. I l'ús del català, a part d'un folklòric "bona tarda", ha estat inexistent en tot l'acte, excepte en un breu fragment del parlament de Nacho Martín Blanco.

"Demano al conjunt dels espanyols que no posin intermediaris al govern", ha reclamat Feijóo

A banda de treure pit dels resultats electorals del partit a Catalunya a les municipals i de ser un actor clau per al canvi de govern a Barcelona -amb l'arribada a l'alcaldia del socialista Jaume Collboni, gràcies als vots del PP i de Comuns- ha apel·lat al vot útil de la dreta, amb l'argument "que la del PP és l'única papereta que garanteix el final del sanchisme". "Demano al conjunt dels espanyols que no posin intermediaris al govern", ha afegit, en clara al·lusió a Vox.

En el que ha estat una constant els darrers mesos i, de ben segur, s'accentuarà durant les dues setmanes de campanya, Feijóo ha carregat contra els pactes de Sánchez amb l'independentisme i ha assegurat que l'actual president espanyol ha utilitzat Catalunya com a "mer instrument" per mantenir-se "al poder".

Segons el líder del PP, Sánchez ha utilitzat Catalunya com un "mer instrument" per conservar el poder

Així mateix, ha promès que si el PP arriba a la Moncloa "s'haurà acabat canviar el codi penal per afavorir els socis del govern o canviar l'indult per pressupostos". Tot i que no ho ha detallat en l'acte, el programa del partit per al 23-J planteja recuperar el delicte de sedició i convertir en delicte la convocatòria de "referèndum il·legals", en el que s'intueix un retorn a la judicialització constant del conflicte polític català. Feijóo, però, no ha entrat en propostes concretes per a Catalunya i no ha parlat de finançament autonòmic, inversions en infraestructures o com garantir l'accés de l'habitatge.

Retrobament "entre catalans"

El cap de llista del PP a la província de Barcelona, Nacho Martín Blanco, s'ha mostrat convençut que el 23-J la formació té "l'oportunitat d'aconseguir un resultat històric a Espanya i també és possible aconseguir-lo a la província de Barcelona i al conjunt de Catalunya". En aquest sentit, ha argumentat que això és així "perquè no és veritat que Catalunya sigui tan diferent a la resta d'Espanya", un plantejament uniformador que encaixa plenament amb el programa d'un partit al qual Martín Blanco va incorporar-se fa algunes setmanes provinent de Ciudadanos.

En una sorprenent coincidència amb el que no fa gaires anys defensava el Partit Socialista, el fins fa poc diputat al Parlament ha assegurat que "necessitem un retrobament entre els catalans i entre els catalans i la resta d'espanyols", però sobretot ha insistit en la necessitat que des de l'Estat hi hagi una interlocució "amb el conjunt dels catalans" i no únicament amb els independentistes, una idea qüestionable en la qual ha insistit Feijóo.

L'aposta per Catalunya

Conscient que un bon resultat pràcticament li garantiria l'arribada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa, el PP ha decidit apostar fort per Catalunya en la campanya per a les eleccions generals del 23-J. I és que a banda d'arrencar a Castelldefels (Baix Llobregat), el partit hi celebrarà el seu acte central.



Amb gairebé 70.000 habitants, Castelldefels s'ha convertit en un dels principals feus del PP a Catalunya, ja que és una de les cinc alcaldies que hi té -les altres són Badalona, Olesa de Montserrat, Pontons (totes a Barcelona) i Gimenells (Segrià). Arran dels comicis locals del 28 de maig, Manuel Reyes va recuperar una alcaldia que ja havia ostentat entre 2011 i 2015.

La formació conservadora aspira a obtenir 10 diputats a Catalunya, un resultat que només quedaria per sota dels obtinguts el 2000 -12- i el 2011 -11-, les eleccions en què va aconseguir les majories absolutes de José María Aznar i Mariano Rajoy, respectivament. Les enquestes públiques, però, situen les expectatives una mica per sota, ja que tant el CIS com el Baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) li pronostiquen una forquilla d'entre 6 i 8 escons a Catalunya. Unes xifres, en qualsevol cas, que multiplicarien els dos representants que va sumar-hi a les generals del novembre del 2019.

Tot i la insistència en presentar-se com un candidat "moderat", la realitat és que la proposta de Feijóo per a Catalunya s'emmarca en la línia tradicional de la dreta -i extrema dreta- més dura i centralista. Entre d'altres qüestions, el programa del PP planteja restablir el delicte de sedició, tornar a reformar el delicte de malversació i tipificar com a delicte els "referèndum il·legals".



A més a més, pretén imposar una major presència del castellà a l'escola catalana, convertint-lo juntament amb el català en la llengua vehicular de l'ensenyament i fixar un "contingut comú" per a l'alumnat de tot l'Estat, propostes clarament uniformitzadores i allunyades de qualsevol indici de plurinacionalitat.