S'intensifica l'increment de casos de coronavirus, sobretot a Barcelona ciutat, la regió metropolitana sud i el Segrià

Dia rere dia empitjoren les dades de contagis de coronavirus a Catalunya, sense que encara es notin les restriccions imposades pel Govern al Segrià o a tres barris de l'Hospitalet de Llobregat. Segons el darrer comunicat emès pel Departament de Salut, el Principat ha sumat 938 nous positius per Covid-19 respecte al balanç de fa 24 hores. Es tracta de 193 contagis més que a l'anterior balanç. La majoria es concentren a Barcelona ciutat (246), la regió metropolitana sud -on hi ha l'Hospitalet de Llobregat- (246) i a la regió sanitària de Lleida (199), dels quals el gruix (138) provenen del Segrià. A més a més, les funeràries han reportat tres noves morts, de manera que la xifra total de víctimes des de l'inici de la pandèmia s'eleva a 12.627.



En el cas de la regió del Segrià, Salut ha confirmat que hi ha una cinquantena de brots o agrupacions de casos actius de Covid-19. En aquest sentit, la gerent de la regió sanitària, Divina Farreny, ha afirmat que la "velocitat de contagi és molt elevada" i, per això, ha insistit en què "les úniques mesures contundents són reduir la mobilitat i la interacció entre persones". A més a més, el Departament assegura que ha reforçat el personal dedicat al rastreig de casos de Covid a Lleida.

A nivell estricte de la capital provincial, els casos positius han augmentat un 41% en una setmana. Mentre que la setmana passada els casos confirmats eren 381, aquest dimecres ja en són 539. Són dades que s'han facilitat aquest dijous en una roda de premsa de l'alcalde, Miquel Pueyo, i els tinents d'alcaldia Toni Postius i Sergi Talamonte, a la Paeria. "La situació és molt greu", ha reconegut Postius. A més a més, Pueyo ha lamentat les informacions "confuses" d'aquests últims dies sobre l'enduriment del confinament i entén que aquesta situació hagi causat "irritació i desànim" entre la ciutadania. "Calen respostes clares. Els ajuntaments i els ciutadans, necessitem que es diguessin les coses més clares i a unes hores més normals"; ha dit.



Finalment, també preocupa la situació a Barcelona. En una entrevista a TV3, l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha afirmat que "alguna mesura s'haurà de prendre" davant l'augment de casos i que així es tractarà en la reunió que mantindran amb la Generalitat aquest migdia. "Hem de parlar potser si entre tots hem de fer una passa enrere per després poder seguir avançant", ha afegit. L'alcaldessa no ha volgut "especular" sobre quines poden ser les mesures però ha afirmat que tant l'augment de casos com la proximitat amb l'Hospitalet de Llobregat fan necessari actuar per aturar els contagis.

"Estic convençuda que s'hauran de prendre mesures a molts més llocs de Catalunya", ha comentat i, en aquest sentit, ha afirmat que és clau el rastreig i per això ha reclamat a la Generalitat que reforci el servei "immediatament". Tot i això, ha afirmat que "ningú planteja un confinament total" en la situació actual però ha afegit que per no arribar-hi "és clau fer el seguiment immediat de tots els contactes i que no es triguin dies".