Salut anuncia la incorporació de 600 persones per fer prevenció i rastreig 

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que en les properes setmanes s'incorporaran 600 persones al servei de vigilància epidemiològica per fer prevenció en les residències i dels centres de treball, i per ampliar el sistema de rastreig. Durante el ple específic de salut sol·licitat per Ciutadans per tractar la crisi de la Covid-19, la consellera ha constatat la necessitat de recuperar l'activitat quirúrgica demorada. Ha calculat que un 20% de les operacions es van retardar. Vergés també ha explicat que en els propers dies s'aprovarà el pla de control de l'epidèmia "per demostrar que les decisions polítiques a Catalunya es basen en criteris tècnics".

Durant el ple, Vergés ha insistit que el Govern té "tota la responsabilitat" de la gestió de la pandèmia, i l'ha exercit des del principi, però alhora ha denunciat que li han faltat i li falten eines. En aquest sentit, ha criticat un cop més l'estat d'alarma "recentralitzador" que va aprovar el Govern espanyol.

Pel que fa al sistema sanitari, ha destacat el canvi que s'està implementant en l'àmbit de les residències, on a partir d'ara hi haurà seguiment de l'atenció primària. S'han fet ja 305.000 visites, el 60% presencials. Hi va haver un pic amb 800 professionals de la primària destinats a les residències, i ara això s'està estructuralitzant.

Vergés també ha explicat que el Govern aprovarà en els propers dies el pla de control de l'epidèmia que va presentar al juliol, un pla que "estableix un marc general en base a criteris tècnics i epidemiològics", ha indicat Vergés, que ha remarcat que això permetrà prendre decisions amb una base sòlida "quan en alguns llocs s'està qüestionant que les decisions polítiques no estan basades en criteris tècnics".

Carrizosa reclama "tapar el forat negre del Procés"

Per la seva part, el líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha lamentat que el ple sobre aquesta qüestió es celebrés al mes d'octubre, ja que des de la seva formació l'havien sol·licitat al juliol. Durant la seva intervenció ha demanat "tapar el forat negre del Procés" per millorar el sistema públic de salut i acusa el Govern de no assumir responsabilitats: "La culpa sempre la té Madrid", ha clamat. "Les residències seguiran en risc. Cal combinar l'obertura de visites amb mesures per protegir als residents i evitar nous rebrots", ha defensat.