Acaben sense acord cinc dies consecutius de vaga dels MIR

Els MIR finalitzen aquest divendres cinc dies de vaga consecutius, que se sumen als tres que van fer la setmana passada, sense haver assolit un acord. Segons han explicat a l'ACN fonts del col·lectiu, no hi ha prevista cap nova reunió per aquest divendres i davant d'aquesta situació és probable que el col·lectiu faci assemblees durant el cap de setmana per decidir com continuar la protesta. Els metges residents consideren que els avenços obtinguts fins ara a les negociacions són escassos. De fet, el col·lectiu representat per Metges de Catalunya ha presentat aquest divendres al registre una petició formal de reunió amb la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, demanant que els rebi després de negociacions "no fructíferes". Els MIR demanen "negociació directa" amb el CatSalut i el Departament de Salut en considerar que la patronal "no està capacitada" per dur-la a terme.

L'ICS i les patronals defensen haver presentat diferents propostes

Per la seva banda, l'Institut Català de la Salut (ICS), La Unió i el Consorci de Salut i Social (CAPSS) han assegurat que treballen "per a la millora" de les condicions laborals dels MIR i que han presentat propostes durant la mediació.



En concret, la seva proposta passa per sol·licitar al Departament de Salut que estableixi un increment salarial del 7%, que permetria "posicionar els MIR de Catalunya per sobre dels MIR de la resta de les comunitats autònomes a nivell salarial", segons han informat en un comunicat. A més, plantegen que les guàrdies realitzades per sobre de les contemplades en el pla docent, i que són voluntàries, es paguin a preu d'adjunt.



En l'àmbit de la docència, la proposta dels tres agents passa per constituir una comissió de seguiment dels programes de formació sanitària especialitzada de Catalunya. Aquesta faria el seguiment del compliment del contingut i la qualitat dels programes de formació d'especialistes en ciències de la salut. Afegeixen que en sis mesos s'adoptaran les mesures organitzatives necessàries per assegurar que la ràtio de metges adjunts que col·laboren amb la docència per nombre de residents durant l'activitat assistencial sigui 1:4.

Els MIR consideren imprescindible que se'ls garanteixin 36 hores continuades de descans setmanal després d'una guàrdia

La proposta inclou també finançar l'assistència a un congrés durant el període de residència, garantir que la formació teòrica es faci també mitjançant l'assistència a cursos i seminaris i la possibilitat de revisar i actualitzar els indicadors del Pla de Gestió de Qualitat Docent dels centres sanitaris docents de Catalunya, a proposta de la Comissió, entre d'altres.



Pel que fa a la jornada laboral, la proposta de les patronals és una jornada màxima anual obligatòria, que inclou també les guàrdies, que no podrà excedir de 48 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual. A més, es garantirà el descans diari de 12 hores mínimes entre jornades i de 36 hores ininterrompudes setmanals i acumulable a 72 hores en períodes de 15 dies.



Els metges residents, cridats a la vaga per Metges de Catalunya, veuen amb bons ulls la proposta de crear una comissió per fer el seguiment de la formació, però demanen que tingui funcions executives. En l'àmbit laboral, consideren imprescindible que se'ls garanteixin 36 hores continuades de descans setmanal després d'una guàrdia. Quant al salari, els MIR han fet una contraproposta d'uns 20.000 euros bruts anuals per als residents de primer any més pujades progressives; una proposta que, com les altres reivindicacions, consideren "de mínims".