Nova eina contra la Covid, Salut informarà del resultat de les PCR per SMS als positius i als seus contactes

El Departament de Salut ha posat en marxa aquest dimarts ContacteCovid.cat, una eina digital que automatitza l'enviament d'informació a les persones positives, l'aixecament dels contactes i la comunicació amb aquests a través de missatges SMS. Amb aquest sistema, aquelles persones que siguin casos sospitosos rebran un missatge amb un enllaç a una pàgina per reportar-hi les dades personals, es mostrarà la definició de contacte estret i se li demanarà les dades d'aquests. També s'enviarà un SMS un cop hi hagi el resultat de la PCR, informant de si és negativa o positiva, així com als contactes estrets comunicats, que podran accedir a una pàgina amb informació sobre l'aïllament preventiu i la gestió de la baixa laboral.

La directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Rosa Romà, ha explicat que l'aplicació té com a objectiu "millorar la capacitat d'informar i implicar a les persones amb sospita de Covid-19 i positives de les mesures d'aïllament i de la declaració de contactes pel rastreig", així com "avisar com més aviat millor als contactes estrets". Fins ara, les persones que estaven pendents d'una PCR podien mirar el resultat mitjançant l'aplicació La Meva Salut o esperant la trucada del Centre d'Atenció Primària de referència. La diferència amb aquesta nova aplicació és que, si bé La Meva Salut suposa que l'usuari vagi entrant i revisant ell mateix si consten els resultats, ContacteCovid.cat enviarà un SMS directament quan ja hi hagi la PCR.

Només podran accedir a l'aplicació les persones que rebin el missatge: "ContacteCovid.cat no és una eina oberta, sinó que és el mateix Sistema de Salut de Catalunya qui contacta amb els ciutadans que, per la seva situació, l'han de fer servir", detalla Romà.

En una primera fase realitzada a tota Catalunya des de dijous de la setmana passada fins ahir, es van enviar 12.118 SMS a casos sospitosos i 5.165 a confirmats, dels quals van accedir 18.943 vegades i 7.812 respectivament. Salut considera que es tracta d'una bona dada, ja que encara no s'havia informat la població d'aquesta eina.

El risc de rebrot a Catalunya supera els 200 punts

El risc de rebrot per la Covid-19 a Catalunya segueix pujant i ja supera la barrera dels 200, el doble del llindar mínim per considerar que hi ha risc epidemiològic, arribant als 215,15 punts. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, també puja i passa d'1,06 a 1,13, sent la xifra d'1 també el límit per considerar que estem en alerta. Segons les dades de Salut, en les últimes 24 hores s'han declarat 1.063 nous casos confirmats per prova PCR, arribant als 148.270 des de l'inici de la pandèmia, i hi ha hagut vuit noves morts, arribant a les 13.415.