Salut defensa el nou sistema de recompte de morts de Covid-19, però pel còmput estatal seguirà amb el sistema antic

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat el nou sistema de recompte de les morts de Covid-19 a Catalunya, fet públic aquest dimecres i que va elevar considerablement el còmput total, que arriba a les 7.097. El nou sistema recull les xifres de defuncions proporcionades per les funeràries, dividides en funció del lloc on s'ha produït la mort (hospital, residència de gent gran o domicili).



En roda de premsa, la consellera ha explicat que es tracta d'un sistema "més àgil, diari, més constant i exhaustiu" que l'anterior, que és el que se segueix utilitzant a la resta de l'Estat. "Aquestes dades no les ha demanat el Ministeri, ha estat una decisió nostra de cara a tenir tota la informació possible per fer un bon seguiment i poder transparentar-la a tota la ciutadania perquè tingui accés a totes les dades", ha afirmat Vergés. Perquè no hi hagi un desfasament en el còmput estatal, Vergés ha explicat que continuaran proporcionant al Ministeri les xifres anteriors, és a dir, únicament les de les defuncions de casos positius en hospitals.

Vergés qualifica el nou sistema de recompte de "més àgil, diari, més constant i exhaustiu"

Aquest migdia, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha posat en qüestió el nou sistema de la Generalitat. Illa ha assegurat que l'Estat espanyol "està complint amb una definició de cas molt estricta en línia amb el que dicten les autoritats internacionals, com l'OMS", i ha apuntat que "altres tipus de consideracions no estarien en línia amb el que exigeixen aquestes definicions" i que per això no adoptaran aquest altre sistema, segons informa l'ACN. El ministre ha dit que cal respectar els "criteris comuns" i les instruccions del Ministeri de Sanitat perquè les dades siguin "homogènies". El ministre de Sanitat ha afegit que les dades han de ser comparables amb les d'altres territoris, dins l'Estat espanyol i amb altres països. Finalment, segons Vergés, així serà.

Deu residències de gent gran han estat intervingudes

Pel que fa al pla d'acció a les residències de gent gran, Vergés ha informat que preveuen haver fet proves PCR a tots els centres d'aquí tres setmanes, entorn del 8 de maig, amb uns 27.000 testos. La directora assistencial d'Atenció Primària, Yolanda Lejardi, que coordina aquest pla, ha explicat que fins ara un total de 54 centres han rebut algun tipus de suport de la Generalitat i 162 nous professionals s'hi han incorporat. Tot i això, ha advertit que "no és suficient" i cal reforçar més les plantilles. D'altra banda, deu centres es trobaven en una situació crítica i s'ha procedit a canviar l'entitat gestora en tres d'ells i la direcció en un. Sis més encara estan en fase d'avaluació. Pel que fa a l'habilitació de nous espais per traslladar persones grans que ho requereixin, Lejardi ha informat que en disposen de 26 amb un total de 1.044 places, que s'aniran omplint en funció de les necessitats.