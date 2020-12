Salut descarta per ara fer marxa enrere en el pla de flexibilització

El creixement de la velocitat de contagi ha generat una "període previ" per veure si la frenada de la pandèmia s'aconsegueix estabilitzar o si, per contra, la corba torna a pujar. D'aquesta manera han valorat la situació actual secretari general de Salut, Marc Ramentol, i el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19, Jacobo Mendioroz. Ramentol ha assegurat que la pressió assistencial pel coronavirus "s'està frenant de manera suau", malgrat que aquest dilluns hagin pujat el nombre d'ingressos, tant a planta com a les UCI: "No pensem que aquest augment sigui de casos que no tenim detectats, perquè estem fent cribratges. Hi ha dies que augmenten més, i d'altres menys", ha afegit Mendioroz. Per aquest motiu, opinen que "no es donen les condicions per fer marxa enrere en el pla d'obertura" i han evitat "especular sobre possibles noves restriccions", a l'espera de conèixer l'evolució de les dades epidemiològiques.

Per aquest motiu, Ramentol ha insistit que el pla de Nadal es manté, ja que és considerat com "un pla en si mateix": "Sabem que necessitem celebrar aquest Nadal, tot i que serà un de diferent". Per la seva banda, el coordinador ha posat l'accent en l'ascens de l'Rt, que queda per veure si seguirà pujant o si, per contra, s'estabilitza, ja que Mendioroz ha advertit que amb la pressió assistencial actual tindrien "poc marge" per actuar. Després de sis dies d'ascensos, aquest dilluns l'Rt s'ha estancat en 0,99. Ramentol ha defensat la feina de cribratge que s'està fent aprofitant "la finestra de mitigació del virus" que s'estava donant just abans d'aixecar les primeres restriccions de la segona onada. Adverteix, però, que com més contactes hi hagi, menys efectius són aquests cribratges.

Ramentol ha reconegut que la pandèmia va fer un "gir de guió" a mitjans de la setmana passada que se sortia de les estimacions de Salut: "La capacitat predictiva està sotmès a anàlisi del Departament de Salut perquè justament faríem un flac favor a la pandèmia si donéssim les coses com a inamovibles. No és una pandèmia lineal". El secretari es refereix així al creixement que l'Rt va començar a fer pocs dies després del salt al tram 1 del pla de flexibilització de mesures contra la Covid-19, que va obligar a posposar el salt al tram 2 quinze dies més. Mendioroz ha assenyalat que ja s'han superat els 10 dies d'ençà que es van aixecar les primeres mesures contra la Covid-19 i que, per tant, es començarà a notar ara l'impacte directe d'aquesta flexibilització.

El secretari, a més, ha accentuat que s'ha reforçat el sistema de traçabilitat de la pandèmia, que està analitzant les dades aportades per les persones positives en les entrevistes telefòniques que es fan un cop confirmat un cas: "Un 43% de les persones no sap específicament on s'han pogut contagiar. La majoria ho saben perquè s'han contagiat al domicili o per alguna persona molt propera". Asseguren que, a partir d'ara, podran començar a detectar cadenes de transmissió en altres àmbits que no sigui el domiciliari exclusivament.

Baixa mobilitat durant el pont

Sobre la mobilitat durant el pont de la Puríssima, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha assegurat que la circulació durant aquest cap de setmana ha estat inferior a la que preveien segons les dades de sortides de dijous: "No ha estat excessiva ni massiva". Segons les dades d'Interior, divendres es va viure un descens important de la mobilitat, un 39% menys en l'entorn metropolità respecta l'any anterior. Tot i això, el conseller ha demanat, de nou, que es mantingui una baixa mobilitat de cara al festiu de demà.