La velocitat de propagació s'estanca, però torna a disparar-se el nombre de malalts Covid als hospitals

Després de sis dies d'increments, la velocitats de propagació de l'epidèmia -o taxa Rt- s'ha estancat a 0,99, de manera que es manté just per sota del llindar de l'1 que indica un creixement exponencial de la malaltia, ja que cada persona positiva en contagia més d'una. En canvi, en les darreres 24 hores s'han tornat a disparar els pacients ingressats als hospitals catalans amb Covid-19, segons el darrer balanç del Departament de Salut. I també han crescut, tot i que en menor mesura, les persones que estan a l'UCI. L'Rt, de fet, ja supera l'1 a la meitat de les 42 comarques catalanes, entre les que destaquen les dues més poblades (Barcelonès i Vallès Occidental). La que presenta una taxa més elevada és la Conca de Barberà, amb un 2,63.



El risc de rebrot cau per quart dia consecutiu i ara està en 200, justament el nivell que indica que és molt elevat. La incidència de casos per 100.000 habitants a 14 dies torna a baixar i se situa en 218,80 (sis menys que diumenge), mentre que en les darreres 24 hores s'han declarat 582 nous casos confirmats per PCR o Tests d'Antígens (TA). A més a més, s'han confirmat 25 noves morts, amb un total de 16.177 des de l'esclat de la pandèmia.

Pel que fa a la pressió assistencial, creix per segon dia consecutiu. Ara mateix hi ha 1.590 pacients ingressats als hospitals amb la malaltia, 75 més que ahir i 103 per damunt de les que hi havia dissabte. En tot cas, des del pic assistencial de la segona onada la xifra ha caigut en més de 1.200, un 43% des del topall de 2.793 ingressats registrat el 8 de novembre. A les UCI n'hi ha 395, sis més que ahir. Feia 19 dies que no es donava un augment de pacients Covid a les cures intensives. També en aquest cas, però, la caiguda és important si es compara amb el pic assistencial de la segona onada, que en el cas de l'UCI es va marcar el 10 de novembre amb 594 pacients. Per tant, ara n'hi ha 199 menys, un 33,5% menys.