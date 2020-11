Salut enviarà cartes a la població perquè recullin els kits d'automostra a les farmàcies per poder fer-se la PCR

Salut ha presentat aquest divendres la nova estratègia que durà a terme el Departament durant el pla de reobertura. Una de les mesures més destacades les ha anunciat el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon: el Govern té previst, a partir del mes següent, enviar cartes a la població perquè recullin els kits d'automostra a les farmàcies per fer-se la PCR. La nova estratègia també inclou incrementar els cribratges a residències, a personal sanitari, i als centres esportius, on va la població més jove.

"La persona rebrà una carta on es dirà que, si vol fer aquesta prova, ha de recollir el kit a la farmàcia", ha detallat Argimon. Per fer el frotis nasal no s'ha d'introduir el bastonet més de dos centímetres, s'han de fer cinc voltes a cada nariu, introduir la mostra al tub, retornar-ho a la farmàcia, i en 48 hores els resultats es tindran a la web "La meva salut". Tot i això, ha advertit que aquesta proposta s'ha presentat al director del Consell de farmacèutiques però que encara no s'ha explicat als farmacèutics, pel que, adverteix, caldran setmanes per aplicar-la.



Així mateix, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha contestat a la declaració d'aquest matí de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, en la qual qüestionava el confinament municipal pel pont l'endemà de presentar el pla. "Comencem dilluns. No avancem escenaris, tenim un pla de reobertura consenuat amb els sectors, que s'ha fet amb un gran esforç per trobar l'equilibri", ha assegurat.

Una altra de les novetats de Salut és començar a fer cribatges massius més lleugers. "Amb poques persones però a molts punts", ha especificat Argimon. Aquests cribratges s'iniciaran a Rubí i Terrassa amb el suport del Banc de SAng i Teixitis.

D'altra banda, el secretari de Salut Pública de la Generalitat ha matisat que no s'han arribat al mig milió de proves als centres escolars, però celebra que se n'hagin fet 488.000.

Respecte als col·lectius més vulnerables, Argimon ha assenyalat que es vol augmentar el cribratge a les persones residents i fer proves un cop a la setmana, ja que ha advertit que una de les principals amenaces en aquests establiments és que els residents siguin asimptomàtics. Així doncs, amb aquests cribratges setmanals -també al personal que hi treballa- es podran prendre les mesures de sectorització amb antelació.



En el cas dels centres esportius, Salut ha estat en contacte amb la Secretaria Federal de l'Esport per dur a terme un protocol per fer les proves a la gent jove que va als centres esportius, ja que és una població que no acostuma a sentir-se interpel·lada pels cribratges massius. En aquest protocol, hi haurà una persona responsable que haurà de recollir els testa d'antígens, recollir la informació d'aquesta persona -que haurà de ser sempre major de 18 anys-, fer la mostra i notificar el resultat allà on Salut li indiqui.