Salut preveu tenir 400 pacients Covid en UCI el 23 de novembre i admet que és més del marcat per iniciar la desescalada

El Departament de Salut estima tenir al voltant de 400 llits d'UCI amb pacients Covid el 23 novembre i 2.000 ingressats als hospitals El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reconegut que són xifres per sobre de les marcades com a objectiu per a iniciar la desescalada –uns 300 llits d'UCI- i ha defensat que la pròrroga de les restriccions ha de permetre "aproximar-se tot el que es pugui". "No arribarem, per això és tan important la fase posterior", ha dit. Ara mateix hi ha als hospitals 2.626 persones amb la malaltia, 585 de les quals estan a l'UCI. El 23 es reprendran les activitats a l'exterior, segons va anunciar el Govern dijous.



En roda de premsa, Ramentol ha considerat que el pla de desescalada de mesures haurà de ser una "obra d'orfebreria". En la seva elaboració comptaran amb els sectors afectats amb l'objectiu de no només reobrir "progressivament" sinó "mantenir-los oberts" en una situació de pandèmia "que no canviarà". En qualsevol cas, defensa la necessitat de continuar la tendència a la baixa de contagis per poder "arribar a un número que ens permeti guanyar eficiència en el rastreig de casos". Ara mateix, ha reiterat, s'està "transitat el pic assistencial", perquè ja s'estan donant més altes que ingressos als hospitals i les entrades a l'UCI s'han estabilitzat.



Per la seva banda, el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha destacat que si bé s'ha desaccelerat la corba de contagis, les dades de mortalitat encara són "altes". En aquest sentit, tot i que ja s'ha assolit el pic assistencial, encara no s'ha aconseguit fer-ho amb la mortalitat, que arriba més tard.

Baixen els casos a l'atenció primària

Més enllà de la pressió als hospitals, Ramentol ha assegurat que també s'ha començat a notar "certa disminució" dels motius de consulta relacionats amb la Covid a l'atenció primària, tot i que continua representant la meitat d'aquesta activitat. En la darrera setmana hi van haver unes 26.000 sospites de diagnòstic a CAP i CUAP, un 15% menys que la setmana anterior.



Pel que fa a les residències, Ramentol ha explicat que també es nota aquesta "estabilització" i en la darrera setmana s'han donat certes millores, tot i que "molt incipients". Actualment hi ha un 16,5% de residències amb casos de Covid, mentre que la setmana anterior eren un 19%. En total hi ha un 2,6% de residents afectats (2,9% la setmana prèvia) i el percentatge de positivitat és inferior al de la població general. A més, s'ha testejat el 96% dels professionals.

Reforçar el rastreig

De la seva banda, Mendioroz ha manifestat que la millora de la situació no ha de permetre només reobrir sectors i activitats sinó també "reforçar" el testeig i el rastreig, que s'ha vist afectat durant el pic de la segona onada. Ha reconegut que s'han pogut produir situacions de "sobresaturació" de trucades en que hagin quedat contactes sense avisar. Tot i això, ha explicat que es fan 250.000 trucades al mes. Medioroz ha confiat que amb la disminució de casos i contactes el sistema torni a funcionar "com ha de funcionar".



Pel que fa als tests d'antígens, Mendioroz ha explicat que cada cop se n'estan fent més des que es va entrar en la fase de mitigació -64.000 setmanals- i ha explicat que es mantindrà la mateixa estratègia, avaluant quina de les proves és la més efectiva en cada context i situació. El doctor ha insistit que la prova "més fiable" continua sent la PCR però ha reconegut que els tests d'antígens són "un gran avenç perquè permeten guanyar uns quants dies".



Sobre les peticions perquè les farmàcies puguin fer tests, Ramentol ha explicat que han tingut coneixement de l'autorització per a la comercialització d'un test serològic en oficines de farmàcia i ha assegurat que des del Departament tenen "claríssim" que el sector farmacèutic ha de ser "un aliat en la nova etapa de contenció de la pandèmia", tot i que no ha concretat el seu paper. El secretari ha assegurat que es treballa "des de fa setmanes" en la definició d'aquest rol de les farmàcies.