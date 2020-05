Salut vol que a Barcelona el comerç obri sense cita prèvia i s'ampliïn les vetlles, però terrasses i gimnasos seguiran tancats

La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han proposat que la setmana que ve les regions sanitàries de Barcelona ciutat, Metropolitana Sud i Metropolitana Nord puguin flexibilitzar la fase 0, en la qual es mantindran, i incorporin elements de la fase 1, com l'obertura dels petits comerços sense cita prèvia, l'ampliació de les vetlles funeràries, i l'obertura de museus i biblioteques, entre d'altres. De moment, però, no es podran obrir les terrasses ni fer reunions de 10 persones, segons han explicat conjuntament la consellera de Salut, Alba Vergés, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Aquesta proposta queda ara supeditada a l'aprovació del Govern espanyol.

Tot i la bona evolució de les dades, les tres regions "comparteixen factors demogràfics i socials que obliguen a fer un plantejament específic"

Les tres regions, segons ha explicat Vergés, presenten una bona evolució de les dades epidemiològiques, igual que la resta de Catalunya, però "comparteixen factors demogràfics i socials que obliguen a fer un plantejament específic". Per això, en un treball coordinat a l'oficina conjunta de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, han acordat una "estratègia de desconfinament gradual i sincrònica" per les tres zones, amb "especialitat sensibilitat per la diversitat que presenten".



A més, la Generalitat ha proposat que les àrees del Garraf i l'Alt Penedès, pertanyents a l'àrea metropolitana sud, i el Baix Montseny, de la nord, sí que passin a la fase 1. Aquesta proposta també inclou Cunit, que és un municipi del Baix Penedès que pertany a la regió sanitària metropolitana sud, i que ara pot passar de fase perquè forma part de l'àrea gerencial del Garraf. Totes tres àrees presenten una incidència de casos menor que el conjunt de les regions on estan englobades i això permet "anar avançant" en el desconfinament, segons Vergés.

Fase de 0 i mig

Les regions que es mantenen en fase 0, doncs "passarien a una fase de 0 i mig", ha remarcat Vergés. A més de l'obertura de comerços sense cita prèvia, la reobertura de museus i biblioteques i l'ampliació de les vetlles, permetria la reobertura de serveis socials, d'instal·lacions científicotècniques i llocs de culte, a un terç de l'aforament. En allò relatiu a l'esport, inclouria els paràmetres contemplats en la fase 1, com la reobertura dels centres d'alt rendiment. No inclou l'obertura de gimnasos ni terrasses, així com tampoc les trobades de grups de 10 persones.

Colau preveu que el proper dilluns 25 de maig Barcelona sí que passi a la fase 1

"Creiem que són propostes fermes, molt treballades amb el món municipal", ha apuntat Vergés. Vergés ha posat èmfasi que les tres regions són allà on es concentra la major part de població de Catalunya, i també alberguen les "majors desigualtats socials", fet que s'ha de tenir en compte al dissenyar el desconfinament per les afectacions que té en la salut.



Colau ha reafirmat que estan d'acord en no passar completament de fase, però que "és positiu que puguem parlar de fer un pas endavant". Així mateix, ha assenyalat que han tingut "especial sensibilitat" pel que fa a la proposta d'ampliar l'assistència a les vetlles. "Segurament una de les coses més dures de les restriccions ha estat no poder-se acomiadar. És una qüestió essencial que hem de flexibilitzar", ha afegit.

L'alcaldessa ha apuntat que, degut a la bona evolució de les dades i si aquesta tendència es manté, les tres regions podrien passar a la fase 1 el proper dilluns 25 de maig: "Volem facilitar que sigui el més aviat possible".



Aquest dimecres, Salut va proposar que les regions de Lleida, Girona i Catalunya Central passin a la fase 1 dilluns 18 de maig, sumant-se a les que ja estan en aquesta fase des de l'11 de maig.