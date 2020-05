Salut proposa que tot Catalunya excepte les regions metropolitanes passi a fase 1

Salut proposa que les regions sanitàries de Lleida, Catalunya central i Girona passin a la fase 1, sumant-se així al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran, que ja hi van entrar el passat 11 de maig. Així doncs, només quedarien en fase 0 les regions metropolitanes (nord i sud) i Barcelona ciutat. El canvi de fase entrarà en vigor el proper dilluns si així ho aprova el Govern espanyol, a qui queda supeditada la decisió.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha subratllat que tots els territoris presenten una tendència decreixent dels contagis. A més, totes les regions sanitàries ja es troben en risc baix o moderat, a diferència de la setmana passada, quan les sis regions que es van quedar en fase 0 estaven en risc moderat i Barcelona ciutat, en risc moderat-alt.

Totes les regions sanitàries ja es troben en risc baix o moderat

Vergés ha remarcat que continuen treballant amb les altres tres regions per poder fer una proposta la setmana que ve. Encara que ha posat en dubte que sigui per canviar de fase, sí que ha manifestat la voluntat que sigui "una proposta adient per anar avançant en el desconfinament". Les mesures podrien anar en la línia de segregar territoris més rurals de les àrees metropolitanes, com el Vallès Oriental, l'Alt Maresme o l'Alt Penedès. Vergés també ha apuntat que es podrien modificar els criteris que regeixen l'activitat en fase zero per mirar d'incorporar-ne algun dels que permet la fase 1.

Pel que fa als territoris que han passat aquesta setmana a la fase 1, Salut descarta que puguin passar a fase 2 abans de les dues setmanes establertes, que permetrà observar si hi ha un canvi de tendència.



Salut i l'Ajuntament de Barcelona es reuneixen aquesta tarda per estudiar com fer el desconfinament de la ciutat

Vergés ha mostrat confiança en què el Ministeri de Sanitat, amb qui han tingut "moltes converses", aprovi la proposta.



Pel que fa a Barcelona, Vergés ha explicat que hi ha sintonia amb l'Ajuntament, amb qui treballen en una oficina conjunta, i ambdues administracions comparteixen la cautela i la voluntat de garantir un desconfinament segur. Aquesta tarda es reuniran per abordar possibles noves mesures, tot i que Vergés ha evitat pronunciar-se sobre si es tractaria d'una flexibilització dins la mateixa fase 0.

Els factors que tenen en compte per proposar els canvis de fase són la incidència acumulada dels últims 14 dies, la capacitat assistencial i la capacitat de fer proves PCR, entre d'altres.