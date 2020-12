Salut rebaixa ara l'augment de casos després del pont: "No és un creixement exponencial"

Després de la reunió del Procicat, el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha explicat que l'increment dels casos els dies següents al pont de desembre "no sembla tan important" com semblava inicialment. Segons Mendioroz, podria respondre a diagnòstics "diferits" perquè més gent va fer-se proves a partir del dia 8 i, d'acord amb les dades de positivitat dels tests d'antígens (TA), hi ha "oscil·lacions" que indiquen ara que la pujada no és "tan gran" com s'esperava. "No és un creixement exponencial però estem en una situació de creixement", ha afegit la consellera Alba Vergés, que ha demanat "prudència".



Salut ha confirmat que ara per ara no consta a Catalunya cap cas de Covid amb la soca del Regne Unit. Mendioroz ha matisat, però, que això no vol dir que no hagi pogut arribar fins a Catalunya. "Pot ser que hi sigui i no s'hagi detectat", ha admès. Vergés ha indicat que els laboratoris d'alguns hospitals catalans ja van fent de forma regular i en alguns casos aleatòria la seqüenciació per detectar possibles mutacions del virus. Davant de l'aparició de la soca britànica, ha dit, els laboratoris "intensificaran aquesta feina".



La titular del departament ha insistit que en paral·lel cal tallar les comunicacions amb el Regne Unit per protegir la ciutadania i espera "que siguin diligents" a Europa. De fet, Vergés espera que es prengui una decisió aquest mateix matí i ja li ha fet saber al ministre Salvador Illa la seva posició. Poc després de la compareixença, el Govern espanyol ha anunciat que suspenia els vols amb el Regne Unit.

Estratègia de vacunació

Sobre la vacunació, Vergés ha afirmat que Salut desplegarà "una gran logística" a Catalunya amb 25 equips de vacunació i començarà a vacunar "aquest mateix diumenge" si arriben les dosis. "Ho tenim tot a punt per ser diligents en l'inici de la vacunació", ha afegit. La consellera ha agraït la resposta a la crida feta des del departament i ha explicat que fins a 3.000 infermeres van oferir-se per formar part de l'equip de vacunació, que estarà integrat finalment per més de 500 infermeres i prop de 150 administratius.



La previsió és començar pel col·lectiu prioritzat, que són les residències de gent gran i les de persones amb discapacitat, tant els residents com el personal que hi treballa. Segons Vergés, es començarà per les residències verdes i s'està valorant si vacunar o no residents o personal que ja hagi passat el coronavirus. Mendioroz ha posat èmfasi que l'impacte de les primeres vacunacions es notarà "molt poc" en el conjunt de la població, ja que passaran setmanes i mesos abans d'arribar a un grau d'immunitat suficient.



Tot i l'inici de la vacunació en els propers dies, Vergés ha afirmat que cal prendre "les màximes precaucions" i ha demanat no relaxar-se. Especialment de cara els dies de Nadal, el coordinador de la unitat covid ha demanat que tothom sigui conscient que és una situació "de màxim risc" i és molt important mantenir les bombolles de convivència. Per la seva banda, Vergés ha indicat que les dades "són molt altes" i cal reduir al màxim les interaccions socials. Actualment la mitjana de nous casos diaris se situa en 2.000 i les UCI es troben al 80% de la seva capacitat.