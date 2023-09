Salut rebaixa el temps d'espera per ser atès i els pacients operats fora de termini

El Departament de Salut ha aconseguit millorar el temps d'espera per ser visitat per un professional de referència (metge de família, pediatria, infermeria i odontologia) a l'atenció primària i comunitària. Si el desembre de 2022 el 52% de les visites s'atenien en cinc dies o menys, el juny de 2023 la xifra va arribar al 64%. La previsió és que el desembre d'aquest any sigui del 70%.

Es tracta d'un dels aspectes més destacats del Pla de millora d'accessibilitat al sistema de Salut posat en marxa al març, del qual aquest dijous ha presentat els primers resultats el conseller de Salut, Manel Balcells. El document presentat en la Comissió de Salut al Parlament apunta que també ha millorat l'accessibilitat inferior o igual als 10 dies: si el 70% de les visites s'atenien el desembre de 2022 en 10 dies o menys, el juny la xifra pujava al 81% i la previsió és que el desembre d'aquest any arribi al 90%.

D'altra banda, el nombre de pacients operats fora de termini ha baixat un 34,5% en el primer semestre de l'any, amb 12.228 persones (18.670 el 2022). En canvi, 63.650 pacients han esperat més del que tocava per a una prova diagnòstica, un 0,5% més respecte al 2022, i 162.329 pacients per a una visita a l'especialista, un 13% més.

La millora d'accessibilitat als centres d'atenció primària (CAP) durant els primers mesos del 2023 ha fet incrementar la demanda de consultes als hospitals, així com de proves diagnòstiques, segons el titular de Salut. Balcells ha recalcat que l'activitat també ha incrementat en els darrers mesos, ja que "el sistema s'hi ha posat a tota màquina".

El conseller ha admès la dificultat detectada per accedir telefònicament als CAP o per obtenir una visita presencial en pocs dies. Si el juny de 2023 un 75,2% de les trucades van ser ateses en el primer intent, la previsió és que el desembre de 2023 la xifra arribi al 85%. Igualment, si el juny de 2023 en el 88,5% dels casos les respostes telefòniques a primària es realitzaven a les següents 12 hores, la previsió és que s'arribi en el 95% dels casos el desembre de 2023.

Increment de peticions de proves i visites a l'especialista

Per contra, la demanda d'una primera visita a l'especialista (consulta externa) ha augmentat un 8% el primer semestre, amb 94.427 més (amb un total d'1.242.876) respecte al mateix període del 2022. Si bé s'han fet un 7% més de primeres visites, 1.028.780 (954.012 el 2022), els pacients visitats fora de termini (entre 30 i 90 dies de màxim) ha incrementat un 13%.

D'altra banda, les peticions de proves diagnòstiques han augmentat un 14% respecte al 2022, amb 539.875 fins al 30 de juny (475.569 en el mateix període del 2022). S'han fet 446.923 proves, un 15% més (388.045 el 2022). Els pacients que van esperar més del que toca va incrementar un 0,5%.

Quant a les llistes d'espera quirúrgiques, les operacions han augmentat un 13%, amb un total de 219.559 en el primer semestre. I ha baixat un 35% el nombre de pacients intervinguts fora de termini.

Un pla "absolutament necessari"

El Pla està dotat amb 110 milions d'euros, i "era absolutament necessari i ens està ajudant a augmentar l'accessibilitat a la primària, a fer més proves diagnòstiques i a millorar les llistes d'espera", segons el conseller. Això no obstant, "cal la transformació del sistema actual. Si no, no podrem donar resposta als reptes marcats", ha admès. Els grups de l'oposició han trobat insuficients les millores presentades.