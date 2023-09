Salut estudia regular el mòbil a les escoles i prohibir fumar al cotxe si hi ha menors

Salut està treballant perquè la futura llei per combatre addiccions que preparà el Govern inclogui l'ús de dispositius mòbils als centres educatius i la reforma de la llei antitabac la prohibició de fumar a l'interior del cotxe si hi ha menors. Ho ha avançat el conseller Manel Balcells, en una entrevista a Rac1 aquest dimecres, que inicialment ha apuntat que els dos casos es regularien amb la llei contra les addiccions.



El membre de l'executiu ha assegurat que la llei per combatre addiccions està redactada i que ara s'està contrastant amb els sectors professionals i socials. "Anirà en la línia de regular tots aquests factors i si cal, fins i tot, l'ús de pantalles als instituts", ha remarcat el conseller.

Salut obre així la porta a treballar amb el departament d'Educació per prohibir l'ús de dispositius mòbils als patis dels centres educatius o garantir que les pantalles a les aules només s'utilitzin amb finalitats educatives. "Tot està observat a l'articulat de la llei, però s'haurà de treballar amb tots els actors", ha comentat.

Balcells ha recordat que hi ha experiències prèvies que demostren que aquesta mena de regulacions són efectives. Ha posat com a exemple la que en el seu dia es va fer per reduir el consum del tabac i que ha suposat que gran part de la població deixi de fumar. "No es tracta tant de prohibir com de regular", ha puntualitzat.

El titular del departament insisteix que totes les addiccions "són un problema greu", tant les que afecten les persones grans com les que fan referència al jovent. Balcells ha afegit que cal "ser valents" i ha afirmat que està "il·lusionat" amb aquesta nova llei.

Les pantalles també són un element a tenir en compte i hi ha moltes qüestions de comportament alimentari que estan influïdes per elles i per les xarxes socials, sosté. I recorda que entre els joves les patologies de salut mental estan augmentant i els intents de suïcidi s'han triplicat.

Fumar a les terrasses

El titular del departament també ha reconegut que prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants és una qüestió molt controvertida i que genera certa "polèmica". Salut està en converses amb el sector per buscar una solució dissuasiva que permeti "protegir la salut" sense alterar la feina que fan els restauradors, ha apuntat.

Combatre les addiccions al joc

D'altra banda, el conseller també aposta per evitar la proliferació de nous casinos com a mesura per combatre les addiccions al joc. Per això ha insistit a criticar la notícia que Barcelona acollirà a principis de 2025 la International Casinos Exhibition, la fira del joc més gran del món. "Des del punt de vista de la salut ho trobo contraindicat, poc prudent i no oportú", ha dit. Balcells ha garantit que farà "el que pugui perquè això no passi" i ha anunciat que es reunirà amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per abordar aquest tema.