Salut es reordena per fer front a la nova fase de la pandèmia i Marc Ramentol serà el número dos com a secretari general

El director general de la Direcció General de Professionals de la Salut del Departament de Salut, Marc Ramentol, serà el nou secretari general, en substitució de Laura Pelay. El relleu s'ha pactat entre Pelay i la consellera Alba Vergés amb l'objectiu de "reforçar encara més" el Departament per als propers mesos, centrats en la lluita contra la Covid-19. Segons un comunicat, Vergés i Pelay feia setmanes que ja parlaven d'aquesta decisió per renovar l'equip davant la previsible segona onada de coronavirus i després d'uns mesos "molt intensos".

Ramentol serà substituit per Montserrat Gea, actual presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida. Els dos nomenaments, tant el de Ramentol com el de Gea, seran aprovats al Consell Executiu de Govern d'aquest dimarts.

Per la seva part, Ramentol (1982), que és metge especialista en Medicina Interna, ocupava la Direcció General de Professionals de la Salut des del mes de desembre del 2018. Llicenciat per la UAB va realitzar la Formació Sanitària Especialitzada en Medicina Interna a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, on ha treballat com a especialista del Servei d'Urgències i també de medicina interna, entre altres llocs.



Al Departament de Salut va formar part del gabinet de la passada legislatura i també durant uns mesos en aquest mandat, abans d'assumir la Direcció General de Professionals de la Salut. El seu àmbit d'expertesa són les malalties autoimmunitàries i malalties cròniques i multimorbiditat.

Gea, nova directora general de professionals de la Salut

El relleu de Ramentol al capdavant de la Direcció General de Professionals de la Salut l'agafarà Montserrat Gea, actual presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida. Gea (1976) és diplomada en Infermeria (E.U.Gimbernat) i Ciències Empresarials (UdL). Màster en Ciències de la Infermeria i Doctora per la Universitat de Lleida, amb menció internacional (Universitat de Toronto), ha exercit com a infermera assistencial en diferents àmbits (sociosanitari, residencial, primària) tot i que d'una forma més dilatada en l'àmbit hospitalari a l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida.



Actualment és vicerectora d'Internacionalització de la Universitat de Lleida i Professora de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia. És la investigadora principal del Grup de Recerca en Cures de la Salut de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).