Salut torna a reclutar sanitaris entre estudiants i professionals jubilats del sector per combatre la Covid-19

Salut reactiva el reclutament d'estudiants de darrer any de Medicina i Infermeria, estudiants d'FP sanitàries, professionals jubilats i llicenciats amb formació fora del país. Així ho ha anunciat aquest dilluns la consellera de Salut, Alba Vergés, en una roda de premsa per actualitzar les mesures aplicades per gestionar la pandèmia, qui ja hauria signat la resolució mitjançant la qual els hospitals podran reactivar les borses d'estudiants que ja es van contactar durant la primera onada. Vergés ha destacat que "l'esforç dels professionals de la salut és elevadíssim" i ha destacat que l'estat d'alarma aplicat per l'Executiu espanyol els habilita per prendre aquestes mesures. Les darreres dades de Salut indiquen que la taxa de transmissió està baixant, però la pressió a la xarxa assistencial encara és alta, amb quasi 500 persones ingressades a les UCI i més de 2.600 persones hospitalitzades.

A més, la consellera ha afirmat que les primeres mesures aplicades durant l'octubre "comencen a sorgir el seu efecte" però que encara estan lluny d'assolir els objectius esperats, ja que el Departament vol reduir la xifra de positius fins als 1.800 diaris i la xifra de llits d'UCI ocupats a 300. Segons dades facilitades per Vergés, actualment hi ha el 83% de llits d'UCI ocupats tenint en compte l'augment fins als 1074 llits, dels quals el 57% dels pacients tenen Covid-19. Preguntada per la possible aplicació del confinament domiciliari, recentment aplicat a altres comunitats autònomes com Astúries, Vergés ha assegurat que aquesta no és la situació de Catalunya, tot i que "mai es descarta res".

Sobre l'aplicació de tests d'antígens als contactes de positius confirmats, el coordinador de la Unitat de Seguiment de la Covid-19, Jacobo Mendioroz, ha explicat que s'ha optat per aquesta opció ara per la reducció del marge d'error d'aquests tests un cop la situació epidemiològica és més greu: "Els tests d'antigen poden donar error quan la persona testada té una càrrega viral baixa. Però ara, en fase de mitigació, ens indicaran menys error per una qüestió poblacional. Com hi ha més gent infectada, hi ha més gent amb càrregues víriques elevades encara que no tinguin símptomes". Per aquest mateix motiu, Mendioroz ha explicat que un cop la pandèmia torni a quedar controlada i es rebaixi la transmissió comunitària, Salut tornarà a practicar PCR als contactes dels casos positius.

Les sortides de cap de setmana es desplacen a dijous

Interior va preparar un dispositiu de Mossos per si les protestes d'Itàlia contra les mesures per pal·liar la pandèmia es reproduïen a Catalunya

Per altra banda, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha apuntat que els desplaçaments cap a fora de Barcelona van augmentar durant el dijous de la setmana passada, ja que a partir de divendres s'aplicava per primer cop el confinament perimetral que prohibia les sortides del municipi: "Algunes famílies han optat per instal·lar-se a les segones residències", ha dit. Sàmper també ha volgut "rectificar" i ha afirmat que les restriccions les compleix "la gran majoria de la ciutadania": "Les accepta com una eina incòmoda, però eficaç".

Pel que fa a les mobilitzacions del cap de setmana, el cap dels Mossos, Eduard Sallent, ha explicat que s'han detectat membres de grupuscles d'extrema dreta i de "radicals del futbol", així com un perfil "heterogeni" de manifestants durant les mobilitzacions contra les mesures per aturar la Covid-19, "fins i tot d'ideologia contrària". Sallent ha explicat que després d'observar els aldarulls generalitzats que es van viure a Itàlia amb l'enduriment de les intervencions contra la pandèmia, Mossos d'Esquadra va preparar un dispositiu per si aquest fenomen es reproduïa aquí: "La intensitat de la violència exercida fa replantejar els dispositius i aquesta setmana davant les possibles convocatòries hi haurà molts dispositius amb més efectius", ha dit.