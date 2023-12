Salut vol portar "ben aviat" al Parlament la prohibició de fumar a les terrasses perquè sigui efectiva el 2024

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha expressat aquest diumenge la seva voluntat de portar "ben aviat" al Parlament la prohibició de fumar a les terrasses perquè pugui ser efectiva el 2024. Així ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, on també ha explicat que estan conversant amb el gremi de restauració per establir un marge "d'explicació i conscienciació".

Balcells ha insistit molt en la necessitat de "protegir" els fumadors passius en espais tancats o a les terrasses, on les taules estan molt juntes. "Hem d'anar erradicant el tabac dels llocs. La gent que vulgui fumar té la seva llibertat individual, però no pot perjudicar a tercers", ha asseverat. En aquest sentit, el conseller ha dit que el Ministeri de Salut podria ser un "aliat" per tirar endavant aquesta iniciativa.

Vaga indefinida en el sector d'infermeria

Fa uns dies el sindicat Infermeres de Catalunya va convocar una vaga indefinida per reclamar millores i per protestar contra el nou conveni de l'Institut Català de la Salut (ICS). Durant l'entrevista, Balcells ha titllat el sindicat de "minoritari" i ha assegurat que ja han demanat a l'Estat que es reconegui les infermeres en la categoria professional A1, però que "no és una prioritat" per al govern espanyol. Tanmateix, sí que ha volgut subratllar que sí que és important per la Generalitat i que, per tant, ho continuaran reclamant. Es preveu una reunió amb el sindicat aquest dilluns.



Balcells encara no ha parlat directament amb la nova ministra de Sanitat, Mónica García, sobre aquest tema, però espera que aviat se celebri una reunió bilateral. Tot i això, el conseller ha remarcat que el nou conveni "és bo" perquè inclou "millores salarials" i que "el dia que s'arribi a l'equiparació professional, la pujada salarial no serà tanta perquè ara ja se n'ha fet una part".



En última instància, i coincidint amb la celebració de la La Marató de TV3, Balcells ha volgut destacar la importància d'informar i sensibilitzar sobre la salut sexual i reproductiva entre la població, especialment entre els joves. Malgrat que no depèn de les seves competències, el conseller no s'ha oposat a la possible incorporació d'una assignatura sobre educació sexual.