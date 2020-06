Salvador Illa: "Les retallades de la darrera dècada en sanitat no han ajudat gens per fer front al coronavirus"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, creu que es pot evitar una segona onada del coronavirus si la població manté una actitud "responsable" i es manté la tasca de detecció i control, especialment en les residències. En tot cas, si malgrat tot es produís, ha opinat que serà d'una "intensitat menor", perquè ja es coneix com es comporta el virus i els professionals saben també com tractar els casos. "Si vingués, que hem d'evitar-ho, jo crec que no serà de la magnitud que vam conèixer", ha dit en una entrevista a Rac1. El ministre ha assegurat que el sistema s'està preparant igualment per al "pitjor escenari". Sobre el confinament, considera que "no tornarà" de forma generalitzada perquè l'estratègia és que aquest sigui "quirúrgic".

"Jo crec que no tornarà, però si fes falta que tornés perquè se'ns va de les mans, veurem". Així s'ha pronunciat Illa en preguntar-li si caldrà un nou confinament general de l'Estat espanyol en cas de rebrot important a la tardor. El ministre ha defensat que aquesta segona onada es pot evitar amb la participació de tots, i ha indicat que caldrà continuar en tensió fins que arribi una vacuna.

Ha fet una previsió d'un any per tenir una vacuna, i ha constatat que hi ha un "esforç mundial sense precedents" en aquest sentit, amb un acord per fer una compra europea i una distribució equitativa en funció de la població.

En demanar-li si es podrien haver evitat morts i contagis si s'hagués actuat abans, Illa ha reconegut que tothom ha arribat "tard". "Tots és tots", ha indicat. Ara bé, tenint en compte el que ha passat, ha defensat que el sistema "ha reaccionat prou bé davant d'això", tot i que amb molt d'estrès. Pel que fa a les residències, ha recordat que es va fer un protocol d'actuació el 5 de març, però en tot cas ha considerat que cal una "revisió a fons" del model.

Així mateix, ha defensat un augment de la despesa en sanitat de forma sostinguda en el temps, i ha reconegut que "les retallades de la darrera dècada no han ajudat gens" a l'hora de lluitar contra aquesta pandèmia.



El ministre també ha admès que quan va començar la pandèmia ell no hagués dit que s'hauria arribat a la quantitat de morts que finalment s'ha produït a l'Estat.

Illa ha assegurat que mai ha presentat la dimissió ni se l'ha passat pel cap fer-ho, i tampoc el president espanyol li ha demanat que plegués. Treballa amb la previsió de seguir com a ministre de cara a la tardor.



Ha reconegut moments durs, com ara quan es va limitar l'assistència als enterraments, quan es va decretar el confinament total o quan Fernando Simón va donar positiu. També ha explicat que el seu secretari general també va tenir un ensurt i va venir una ambulància al Ministeri perquè "tota la pressió del moment el va afectar".

Públic als estadis de futbol

El ministre ha apuntat que "el món del futbol alguna vegada ha anat massa ràpid", però també ha posat en valor la responsabilitat d'alguns jugadors. Sobre si hi haurà públic al setembre als estadis, no ha volgut posicionar-se gaire, però sí que ha subratllat que cal anar "amb molta prudència", tot recordant que les aglomeracions no són recomanables. "Però si es pot, no hi ha cap ànim d'impedir res. Veurem", ha afegit.

També ha indicat que membres del seu equip estan analitzant l'estudi de la UB que apunta que el virus ja estava present en aigües residuals de Barcelona el març del 2019, però ha remarcat que els investigadors que l'han fet són seriosos, i ara cal veure quines conclusions es poden extreure i si això ha passat en altres punts.