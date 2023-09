Salvem Cal Macià alerta del greu estat de degradació de la casa de Vallmanya 

La iniciativa ciutadana Salvem Cal Macià denuncia de nou la degradació que pateix la casa de Vallmanya, l'immoble familiar ubicat al terme d'Alcarràs (Segrià) on passava temporades el president Francesc Macià. La plataforma fa responsable l'Ajuntament d'Alcarràs i el Departament de Cultura de la "desprotecció" de la casa noble i preveu emprendre accions legals després que es descartés catalogar-lo com a Bé Cultural d'Interès Nacional.

Segons han alertat, tècnics i arquitectes vinculats a la plataforma han constatat aquest cap de setmana "un notable avanç en l'agònic procés de degradació" de l'immoble, ja que l'esvoranc que va aparèixer fa dos anys a la coberta de la casa ha avançat i ja afecta pràcticament la meitat de la seva superfície.

Salvem Cal Macià critica que tant l'Ajuntament d'Alcarràs com el Departament de Cultura, disposen de la capacitat i les eines per obligar a la propietat a reparar els danys de la casa, segons la normativa. En canvi, i "de manera totalment incomprensible", afirmen que han fet "cas omís de les múltiples advertències ciutadanes i han dimitit de les atribucions que permetrien impedir la desaparició de l'immoble".

Davant d'això, la iniciativa popular diu que es reserva el dret d'emprendre accions legals contra les dues administracions al llarg de les properes setmanes, obrint noves vies d'actuació davant del que consideren un "clar cas de desempara ciutadana i deixades en les funcions dels seus responsables polítics".

Valor arquitectònic per la seva construcció i ubicació

La situació es remunta al 2019, quan l'Ajuntament d'Alcarràs va pactar la compra de l'immoble per 120.000 euros. A més, la Diputació de Lleida i el Departament de Cultura de la Generalitat es van comprometre a invertir 150.000 euros cadascun per a la fase inicial de la rehabilitació de la casa un cop el consistori l'hagués adquirida. No obstant això, poc després de tancar l'acord es van celebrar les eleccions municipals, que van provocar un canvi en el govern local i el nou executiu va fer marxa enrere en l'operació.

La iniciativa reivindica no existeix un altre edifici de les mateixes característiques arquitectòniques a la comarca del Segrià, ni tampoc amb els mateixos atributs socials i polítics a tot Catalunya. I assenyala que els tècnics no han consultat la premsa històrica que constata que Macià feia estades a l'immoble dins l'agenda oficial com a president de la Generalitat.

La casa va ser heretada per Eugènia Lamarca, esposa de Francesc Macià, que va passar temporades llargues en aquest indret del Segrià. La masia té valor arquitectònic per la seva construcció i ubicació.