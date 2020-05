Sánchez anuncia que les comunitats autònomes podran proposar mesures pròpies per a la desescalada

El president del Govern estatal, Pedro Sánchez, ha anunciat en el debat parlamentari de l'estat d'alarma que les comunitats autònomes podran plantejar mesures pròpies per a la desescalada, degudament argumentades, encara que hauran de ser consensuades amb el Ministeri de Sanitat. D'aquesta forma, Sánchez recull la proposta del PNB que li ha donat el seu vot favorable. Sánchez ha explicat el procediment que tindran les comunitats autònomes per passar de fase que, bàsicament, consisteix en el fet que els Governs autonòmics hauran de remetre a Sanitat les seves propostes per a canviar de fase, amb una descripció de les mesures que es pretenen adoptar i una anàlisi estratègica del sistema sanitari. Sanitat estudiarà cadascuna d'aquestes propostes i es prendran decisions- "Preferiblement consensuades", va apuntar el president.



El president espanyol ha indicat que s'hauran de complir aquests requisits: cada territori haurà de tenir una capacitat d'instal·lar, en un termini màxim de cinc dies, entre 1,5 i 2 llits de vigilància intensiva per cada 10.000 habitants i entre 37 i 40 llits d'aguts. I, a més, hauran de tenir actualitzada i comunicada la informació sobre els indicadors de la pandèmia.

Sánchez xifra en 139.000 milions el cost de les mesures preses fins ara contra la crisi

Amb la tranquil·litat que dona pujar a la tribuna del Congrés sabent que 178 recolzen la proposta de l'Executiu estatal de prorrogar l'estat d'alarma durant altres quinze dies -fins a les 00.00 hores del pròxim 24 de maig-, Pedro Sánchez ha reconegut que en la lluita comptar la pandèmia no hi ha encerts absoluts i ha admès errors, però el que sí que ha assegurat amb contundència és que "aixecar l'estat d'alarma ara sí que seria un gran error absolut".



A més, Sánchez ha anunciat que com a la majoria del país estigui en la fase 1 declararà el dol oficial, la qual cosa possiblement serà a partir de l'11 de maig.



A més, també ha informat que se celebrarà un homenatge públic als morts quan la integritat del país hagi aconseguit la "nova normalitat". Ha explicat que el Govern estatal porta treballant en això des de fa diverses setmanes i que ha transmès ja aquesta decisió al rei Felip VI. La previsió per aconseguir aquesta nova normalitat és per a finals de juny si no es produeixen rebrots de la pandèmia, segons els plans de l'Executiu espanyol.

En la seva primera intervenció, Sánchez també ha desgranat dades sobre les mesures laborals i socials aplicades durant aquesta crisi sanitària, ha xifrat en 139.000 milions d'euros el cost d'aquestes ajudes. "El Govern ha bolcat tots els recursos de l'estat d'alarma en ajuda als qui el necessiten", ha afirmat.

Sánchez diu que "la meta està a prop", però va apuntar que es necessiten més limitacions per a garantir la salut

Sánchez ha dit que "la meta està a prop", però ha apuntat que es necessitaran unes setmanes més de restringir els drets i l'activitat econòmica, donant a entendre que es demanaran noves pròrrogues en el futur. El president ha afegit que es necessiten aquestes limitacions per a garantir la salut.

El president del Govern espanyol ha acabat fent una crida a la unitat i ha demanat a tots els partits que deixin recels i facin un punt i a part, "un parèntesi de cooperació, col·laboració i coordinació" que, segons ha afirmat, és el que demanden els ciutadans.

Per això, els ha instat que presentin propostes a la comissió parlamentària per la reconstrucció i la recuperació del país, i ha assegurat que el Govern estatal "les atendrà".

La comissió parlamentària comença dijous que ve i el Govern espanyol té gran interès a poder forjar consensos en un curt període de temps per poder posar en marxa les primeres mesures de reactivació econòmica.